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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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عُدنا من المكلا، حاضرة حضرموت وعروس بحر العرب، بجملة من الانطباعات الطيبة التي انطبعت ورُسّخت وثبتت في
منذ البدايات الأولى لسنوات النكبة (الوحدة اليمنية)، ومحافظة شبوة حقلا لتجارب (نفايات) المسئولين، وأصحاب
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