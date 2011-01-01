كثيرين أصابهم الإحباط بعد وعد الرابع عشر من أكتوبر الماضي الذي أنتظره الجنوبيون على أحر من الجمر لكي يسمعوا
الرئيس (هادي) أصبحت هدف لقوى إستخبارات ( دولية واقليمية) الرئيس " عبدربه منصور هادي" لاشك إن حياتك أصبحت
يعني يا معنى .. ويا اصنج جمب اعمى .. وبلا مقدمات ولا مؤخرات .. اقول .. ما من عسكري او رجل امن او شرطة .. الا ويعرف حق
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
١/مشروع الميراث على قاعدة
كم هي الكتابات التي تكتب وتخص الرئيس هادي..
حتى بات الكمبيوتر يردد اسمه أكثر من غيره..
بينما قبل وصوله
ماهو سر تبدل موقف مصر في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الموافق 23 ديسمبر 2016 ؟ بعد ان تقدمت مصر يوم أمس الأول بمشروع
----------
تقول له : المدني في عدن لا يخفي اسمه وراء منطقته كما تفعل أنت ! يقول لك : طيب و علي محسن ! ! تقول له :
عُدنا من المكلا، حاضرة حضرموت وعروس بحر العرب، بجملة من الانطباعات الطيبة التي انطبعت ورُسّخت وثبتت في
منذ البدايات الأولى لسنوات النكبة (الوحدة اليمنية)، ومحافظة شبوة حقلا لتجارب (نفايات) المسئولين، وأصحاب
في المراحل الانتقالية، التي تعقب حدوث الثورات، او الانتفاظات، الشعبية، ويحدث التغيير في النظام السياسي،