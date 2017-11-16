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رئيس الوزراء يؤكد على الدور السيادي لوزارة الداخلية في حفظ الامن والاستقرار

الخميس 16 نوفمبر 2017 10:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) سبأنت:

أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، على الدور السيادي لوزارة الداخلية واجهزتها المختلفة والمسؤولية الكبيرة والعظيمة التي تتحملها لحفظ الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأشار رئيس الوزراء ،خلال لقائه ،اليوم، قيادة الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، الى ان دور المؤسسة الامنية هو الاطار الضامن ومعيار النجاح للحكومة الشرعية..لافتاً الى ان المواطن لن يشعر بالثقة الا حينما يشعر انه يعيش بامان ويستظل بقانون فعال وعادل.

واشار الى جسامة المهام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية واجهزتها، وانها ليست وحدها في معركة الامن والاستقرار فالجميع في الرئاسة والحكومة والمجتمع بشكل عام يقفون الى جانبها لان المسؤولية الامنية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.

وقال الدكتور بن دغر " جميعنا يدرك أن القضية الأمنية هي أولى القضايا التي يجب الاهتمام بها والعمل على حلها لتأمين وحماية الانتصار الذي حققناه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة على مشروع الامامة الايراني، ومن هذا المنطلق فإننا في الحكومة وبالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سوف نعمل على تقديم كل اوجه الدعم والإسناد اللازم لتقوية دور الاجهزة الامنية للقيام بمهامها واستعادة دورها".

واستمع رئيس الوزراء، من قيادة وزارة الداخلية، الى المهام التي تنفذها وما حققته من نجاحات على صعيد تفعيل عمل ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا الاجهزة والمصالح التابعة لها.. مشيرين الى ما تقوم به مصلحة الهجرة والجوازات وادارة المرور والاحوال المدنية من مهام لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية لافتين الى انه سيتم قريبا افتتاح المقر الجديد لمصلحة الهجرة والجوازات .

وتحدث قادة وزارة الداخلية، عن الخطة الامنية الجاري اعدادها بموجب توجيهات رئيس الوزراء، لتعزيز الحضور والانتشار الامني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، واجهاض المخططات الارهابية بالتنسيق والتكامل مع وزارة الدفاع والاجهزة الحكومية المختصة.. منوهين باهتمام ومتابعة رئيس الوزراء لعمل الوزارة واجهزتها المختلفة وحرصه على تفعيل ادائها ومهامها بالشكل الامثل.


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