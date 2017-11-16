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رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

الخميس 16 نوفمبر 2017 04:53 مساءً
سبأ

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي الحيقي، لمناقشة الخطوات والإجراءات القائمة لتفعيل دور ونشاط الجهاز في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، بما يعزز الجهود الحكومية لتقوية المنظومة الرقابية بالتوازي مع خطط إعادة الأعمار.

واستعرض اللقاء، الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لتعزيز المنظومة الرقابية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما ينعكس على استغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطة الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على دعم كل الوسائل والآليات الرامية لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الأطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب.. مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية بهذا الخصوص، والدور المعول على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ولفت الى أهمية تقديم خطة سريعة وعاجلة لتفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والاحتياجات المطلوبة للقيام بدوره وان الحكومة ستعمل باقصى جهودها لتوفيرها، لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في انشطتها واعمالها على المستويين المركزي والمحلي.

بدوره عبر وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن تقديره للحرص والاهتمام الذي يبديه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في تفعيل المنظومة الرقابية لتحقيق الانضباط المالي والاداري وضمان الحفاظ على المال العام.. مؤكدا ان قيادة الجهاز تقوم بخطوات واجراءات عملية لتفعيل دوره الرقابي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي


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رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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