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قريبا .. المفلحي بالعاصمة عدن

الخميس 16 نوفمبر 2017 01:56 مساءً
القاهرة ((عدن الغد)) خاص:
بعث سعادة محافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي لا ابناء الجنوب والعاصمة عدن تحياته وسلامة.
 
وقال المفلحي في رسالته التي اعلن فيها بان عودته الى العاصمة عدن باتت قريبه باذن الله.
 
واشاد الاستاذ المحافظ عبد العزيز المفلحي بكافة المكونات المدنية والسياسية والعسكرية المضي قدما لمكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة ، باعتبار ذلك بارقة الأمل النقية الصحيحة التي تمثل روح الشعب الجنوبي ومبادئه وافكاره وطموحاته.
 
وشكر الاستاذ المحافظ عبدالعزيز المفلحي الجميع وحرصهم الشديد الذي ابدوه كافة ابناء الشعب بكل اطيافه للسؤال عن صحته بعد العلميات الجراحية التي اجراها في جمهورية مصر العربية .
 
جاء ذلك خلال تواصل عميد يافع عبدالله سالم المفلحي عضو مؤتمر حوار الرياض بسعادة المحافظ بالعاصمة المصرية القاهرة .

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قريبا .. المفلحي بالعاصمة عدن
بعث سعادة محافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي لا ابناء الجنوب والعاصمة عدن تحياته وسلامة.   وقال المفلحي في رسالته التي اعلن فيها بان عودته الى العاصمة عدن باتت
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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