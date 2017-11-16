مهرجان جماهيري مرتقب للانتقالي بحوطة لحج
صورة من مهرجان سابق للانتقالي بحوطة لحج قبل اسابيع
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:15 صباحاً
لحج ((عدن الغد)) خاص:
لحج ((عدن الغد)) خاص:
قال اعلاميون في الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي انه من المقرر ان تحتضن مدينة الحوطة بلحج عصر يوم الخميس مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومن المقرر ان يقام المهرجان بملعب معاوية وسط حوطة لحج بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي ونشطاء سياسيين.
وهذا ثاني مهرجان للمجلس الانتقالي بمدينة الحوطة بلحج.
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