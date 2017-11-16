استغربت الحكومة اليمنية، أمس، من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود وذلك في إشارة للمحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله: «إن هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لميليشيات الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».



وأوضح: «أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان الميليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للميليشيات في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ما أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها ب 175 ريالاً.

المزيد في أخبار وتقارير مدير مكتب محافظ لحج يزور منصة مهرجان للمجلس الانتقالي ويلتقي باليافعي زأرصباح اليوم الخميس مدير مكتب محافظ لحج الاستاذ صالح محمود منصة الاحتفال في ملعب معاويه بلحج حيث التقى بالإعلامي سعدان اليافعي رئيس اللجنة الأعلاميه الشرعية تنتقد تصريحات مسؤول أممي بشأن الوقود استغربت الحكومة اليمنية، أمس، من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود وذلك في إشارة للمحافظات التي ما زالت خاضعة توجيهات لرئيس الوزراء بمعالجة أوضاع شركات الصرافة الجديدة بعدن وفقا للإجراءات القانونية ثمنت شركات ومؤسسات صرافة مفتتحة حديثا في العاصمة عدن توجيهات صادرة من قبل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء، إلى البنك المركزي بإتخاذ الإجراءات القانونية