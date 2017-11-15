قيادي جنوبي : ندعو للسعي إلى وفاق جنوبي حقيقي مبني على أسس وثوابت التنوع السياسي

طالب القيادي بالحراك الجنوبي المناضل / عمر شيخ الجعري المكونات الجنوبية وفرقاء العمل السياسي الجنوبي في الحراك الجنوبي ومكوناته وشبابه، لتحقيق ارادة شعب الجنوب، إلى فهم واستدراك حساسية المرحلة التي تتطلب السعي الى وفاق حقيقي مبني على أسس وثوابت تنظم التنوع السياسي وكذلك تفضي الى توحيد ساحة العمل الثوري الجنوبي السلمي.

ودعا المناضل / عمر شيخ الجعري الى ضرورة توحيد فعالية تاريخية لشعبنا متمثل في ذكرى اليوبيل الفضي لذكرى الـ30 من نوفمبر 1967م التي فيها كان اعلان الاستقلال الاول وجلاء اخر جندي بريطاني بعد ادراكهم لقوة ارادة شعب الجنوب .

وأكد الجعري ان أهمية ذلك تأتي في مرحلة حساسة تعمل فيها قوى كثيرة ظلامية لخلق توتر وصراع سياسي جنوبي .

واقترح القيادي عمر شيخ الجعري ان تتعاون كل المكونات مع الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية التي تسعى لخلق وفاق بين المكونات الجنوبية برئاسة القيادي السياسي الجنوبي البارز المهندس / علي المصعبي، تلك اللجنة التي ساهمت فيها قيادات فاعلة وسياسيين ومن مكونات الشباب على رأسهم الحركة الشبابية والطلابية ومكونات الحراك وقيادات كثيرة تستحق كل التقدير على جهودها الوطنية الساعية لبلورة وفاق جنوبي جاد وفاعل بجهود وطنية محضة - حد تعبيره -،وان بإمكان توافق الجميع الالتقاء لدى اللجنة الفنية لإخراج فعالية جنوبية واحدة تعكس وحدة الهدف والإرادة - حد وصفه - .