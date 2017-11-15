MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 15 نوفمبر 2017 05:46 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية : كل ما يدور في وطني هو العمالة
أخبار وتقارير

رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية : كل ما يدور في وطني هو العمالة

المستشار صلاح حيدرة رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:43 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية المستشار صلاح حيدرة إن كل ما يدور في وطني الجنوب هو العمالة كلا حسب مصالحه.

 

و اكد المستشار صلاح :"سوف نبقى مع التيار الجنوبي الثوري الوطني، ولا نكون أدوات في أيادي الآخرين لخدمة مصالحهم على حساب مصالح الشعب الجنوبي ومستعدون لدفع فواتير مواقفنا الوطنية".

 

وخاطب في الأخير شعب الجنوب اجمع بعدم الانجرار وراء العواطف الكاذبة والشعارات الزائفة ورفع صور سينخدعون بها في المستقبل .

 

*من معين الصبيحي


المزيد في أخبار وتقارير
مصدر حكومي: 48 مليون دولار قيمة تشغيل محطات الكهرباء لمدة 20 يوما فقط
أكد مصدر حكومي أن كميات الديزل والمازوت التي أمرت الحكومة بشرائها يوم أمس بـ 48 مليون دولار لمحطات توليد الكهرباء في عدن وحضرموت والمحافظات المجاورة لهما ، ستغطي
بن دغر: نشدد على توحيد جهود الأجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار
ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للجنة الامنية والعسكرية، للوقوف امام الحالة الأمنية في المحافظات
رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية : كل ما يدور في وطني هو العمالة
قال رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية المستشار صلاح حيدرة إن كل ما يدور في وطني الجنوب هو العمالة كلا حسب مصالحه.   و اكد المستشار صلاح :"سوف نبقى مع التيار




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تنظيم داعش ينشر صورة انتحاري تفجير مقر الحزام الامني بعدن
عمليات مداهمة بعدن وإعادة العشرات الى السجون مجددا
بالصور : رفع صور ضخمة لسلطان عمان في المهرة عقب يوم من توتر عسكري
السعودية تتكفل بدفع مرتبات الجيش الوطني والأمن في اليمن
هاني بن بريك: الحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة
مقالات الرأي
ليس لدي شك أن عدن كما كانت و ستكون هي المحور الذي يرتكز عليه تاريخ الجنوب العربي و ان بدى للبعض ان الوضع صعب
من يزرع في هذه الأمة الأمل بالخروج من نفق الصراع إلى بر الأمان من خلال خطوات واقعية ملموسة تعيد الأمل المفقود
حتى لا ننسى امام أصابتنا العميقة في ذاكرتنا الجنوبية المثقوبة بداء النسيان الانهزامي الذي أنسانا الكثير من
(الناس بدون مؤسسة وكيانات منظمة وفعالة أشبه ذرات في مهب العاصفة) مؤسسة، أُس، جذر، ساس أسس، اساسات، بمعنى
اخطر ما تمر به المرحلة الحالية في الجنوب من تصدعات وتراخي وارباكات سياسية وعسكرية للمشهد وتجارة وحروب
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة والعالم يُفترض أن يكون لها تأثيرها على خط سير سياساتنا، ولا يعقل
أولا : شتري لك حمار كوسيلة مواصلات بدون وقود ولا وجع القلب..وأعمل إضراب عن صعود كل وسائل المواصلات البترولية
من يعتقد أن عدن ستستقر واهم  طالما الصراع مستمر بين طرف إقليمية ما في التحالف  عبر ادواتها  في الداخل
ليست أصعب على المرء من فقد صديق عزيز عليه فجأة, فيثقل قلبك بالحزن, ويملأ عينيك بالدموع مهما حاولت ان تتماسك
طُرح ضمن ملتقى ابوظبي الاستراتيجي 2017م الذي نظمه مركز الامارات للسياسات استشرفاً لحل الأزمة اليمنية فمنذ
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عيد ميلادي سعيد ي ميجو
الف الف مبروك الثقة
وفيات
السلطة المحلية لمديرية المفلحي تعزي استشهاد البطل منصور العجيلي (ابوشرارة)
المستشار مكاوي يرثي الإعلامي مدابش : برحيله خسر الوطن رمزا إعلاميا متميزا
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017