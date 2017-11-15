رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية : كل ما يدور في وطني هو العمالة
المستشار صلاح حيدرة رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:43 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
قال رئيس حركة الأيادي البيضاء الجنوبية المستشار صلاح حيدرة إن كل ما يدور في وطني الجنوب هو العمالة كلا حسب مصالحه.
و اكد المستشار صلاح :"سوف نبقى مع التيار الجنوبي الثوري الوطني، ولا نكون أدوات في أيادي الآخرين لخدمة مصالحهم على حساب مصالح الشعب الجنوبي ومستعدون لدفع فواتير مواقفنا الوطنية".
وخاطب في الأخير شعب الجنوب اجمع بعدم الانجرار وراء العواطف الكاذبة والشعارات الزائفة ورفع صور سينخدعون بها في المستقبل .
*من معين الصبيحي
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