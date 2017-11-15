التحالف العربي يتولى إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بالمهرة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:08 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
تولت قوات محلية يقودها التحالف العربي يوم الاربعاء إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بمحافظة المهرة بحسب ما افادت لصحيفة "عدن الغد" مصادر محلية .
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان قوات محلية من المهرة وصلت قبل يومين تسلمت يوم الاربعاء عمليات الاشراف على عمليات المرور بمنفذ شحن بمحافظة المهرة .
وأشارت المصادر إلى ان قوة عسكرية أخرى تسلمت إدارة مطار الغيضة أيضا .
ويشارك في هذه القوة ضباط عسكريون سعوديون سيتولون خلال الفترة القادمة التدقيق على كل مايمر في المنفذ ومايصل إلى مطار الغيضة بعاصمة محافظة المهرة .
ولم تغادر القوات السابقة التي كانت متواجدة بمطار الريان ومنفذ شحن مواقعها وقال مصدر حكومي ان الجهات السابقة ستواصل عملها إلى جانب المشرفين السعوديين .
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