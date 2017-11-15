تولت قوات محلية يقودها التحالف العربي يوم الاربعاء إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بمحافظة المهرة بحسب ما افادت لصحيفة "عدن الغد" مصادر محلية .

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان قوات محلية من المهرة وصلت قبل يومين تسلمت يوم الاربعاء عمليات الاشراف على عمليات المرور بمنفذ شحن بمحافظة المهرة .

وأشارت المصادر إلى ان قوة عسكرية أخرى تسلمت إدارة مطار الغيضة أيضا .

ويشارك في هذه القوة ضباط عسكريون سعوديون سيتولون خلال الفترة القادمة التدقيق على كل مايمر في المنفذ ومايصل إلى مطار الغيضة بعاصمة محافظة المهرة .

ولم تغادر القوات السابقة التي كانت متواجدة بمطار الريان ومنفذ شحن مواقعها وقال مصدر حكومي ان الجهات السابقة ستواصل عملها إلى جانب المشرفين السعوديين .

المزيد في أخبار وتقارير التحالف العربي يتولى إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بالمهرة تولت قوات محلية يقودها التحالف العربي يوم الاربعاء إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بمحافظة المهرة بحسب ما افادت لصحيفة "عدن الغد" مصادر محلية . وقالت المصادر لصحيفة السعودية تتكفل بدفع مرتبات الجيش الوطني والأمن في اليمن تكفلت المملكة العربية السعودية بدفع مرتبات أفراد الجيش الوطني والأمن في اليمن. وقال العميد الركن علي منصور أحمد مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن العميد الهدوء الذي يسبق العاصفة: هل يندم المهريون أم توقد مشاعل التحرير؟!.. (المهرة) صراع اقليمي أم يمني؟! تقرير: عبدالله جاحب حصلت على النصيب الأكبر في عملية الأمن والأمان وهي من اكثر المحافظات استقرار منذ اندلاع الحرب على الجنوب صيف 2015م، وكانت بمثابة حمام السلام ومصدر