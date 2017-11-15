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أخبار وتقارير

التحالف العربي يتولى إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بالمهرة

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:08 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:

تولت قوات محلية يقودها التحالف العربي يوم الاربعاء إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بمحافظة المهرة بحسب ما افادت لصحيفة "عدن الغد"  مصادر محلية .

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان قوات محلية من المهرة وصلت قبل يومين تسلمت يوم الاربعاء عمليات الاشراف على عمليات المرور بمنفذ شحن بمحافظة المهرة  .

وأشارت المصادر إلى ان قوة عسكرية أخرى تسلمت إدارة مطار الغيضة أيضا .

ويشارك في هذه القوة ضباط عسكريون سعوديون سيتولون خلال الفترة القادمة التدقيق على كل مايمر في المنفذ ومايصل إلى مطار الغيضة بعاصمة محافظة المهرة .

ولم تغادر القوات السابقة التي كانت متواجدة بمطار الريان ومنفذ شحن مواقعها وقال مصدر حكومي ان الجهات السابقة ستواصل عملها إلى جانب المشرفين السعوديين .


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التحالف العربي يتولى إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بالمهرة
تولت قوات محلية يقودها التحالف العربي يوم الاربعاء إدارة منفذ شحن ومطار الغيضة بمحافظة المهرة بحسب ما افادت لصحيفة "عدن الغد"  مصادر محلية . وقالت المصادر لصحيفة
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