السفير دحان يسلم الجانب المجري قائمة باحتياجات مستشفى الصداقة ابعدن
بودابست (عدن الغد) سبأنت :
سلم القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست حماد دحان اليوم رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اندراش كوفاتش و رئيس دائرة التنمية الدولية والمساعدات الانسانية بوزارة الخارجية المجرية الونا توت ، قائمة بالاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل وتوسيع مستشفى صلاح الدين في البريقة ( مستشفى الصداقة المجري ) الذي تضرر كغيره من المؤسسات الصحية التي بات اغلبها خارج الخدمة واخرى تعاني العجز في تقديم الخدمات الصحية .
وعبر الجانب المجري عن استعداده اعادة النظر في دراسة متطلبات المستشفى ضمن الخطة القادمة للمساعدات الخارجية 2018-2020.
وتطرق اللقاء الى الاجراءات الخاصة بتجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين بعد موافقة المجر على رفع المنح الدراسية لليمن من 30 الى60 منحة سنويا اعتبارا من العام القادم وحث الطرفين الجهات المعنية في البلدين على سرعة استكمال اجراءات تعديل الاتفاقية.
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