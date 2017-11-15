أفراد الأمن والجيش يناشدون رئيس الحكومة صرف مرتباتهم .. ويهددون بانتفاضة عارمة

ناشد أفرد الجيش والأمن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر صرف مرتباتهم المتراكمة منذ 7 أشهر .

وقالوا: "إنهم لم يستلموا مرتباتهم منذ 7 أشهر حتى يومنا هذا , رغم وعود الحكومة بصرف كل مستحقاتنا شهريا إلا إن تلك الوعود كانت في خبر كان وما زال".

وناشدوا رئيس الحكومة الشرعية سرعة صرف مستحقاتهم .. محذرين من انتفاضة عارمة في حال عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة.. معبرين أن الأوضاع في المناطق المحررة لا تحتمل أي تلاعب خصوصا مع ارتفاع المواد الغذائية.

والجدير ذكره أن المواطنين في المحافظات الجنوبية يعانون من الارتفاعات المستمرة في السلع المستهلكة بعد تدهور العملة المحلية والارتفاع المتواصل في العملات الخارجية.

*من / محمد القاضي

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