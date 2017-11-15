أفراد الأمن والجيش يناشدون رئيس الحكومة صرف مرتباتهم .. ويهددون بانتفاضة عارمة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 03:08 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :
عدن (عدن الغد) خاص :
ناشد أفرد الجيش والأمن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر صرف مرتباتهم المتراكمة منذ 7 أشهر .
وقالوا: "إنهم لم يستلموا مرتباتهم منذ 7 أشهر حتى يومنا هذا , رغم وعود الحكومة بصرف كل مستحقاتنا شهريا إلا إن تلك الوعود كانت في خبر كان وما زال".
وناشدوا رئيس الحكومة الشرعية سرعة صرف مستحقاتهم .. محذرين من انتفاضة عارمة في حال عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة.. معبرين أن الأوضاع في المناطق المحررة لا تحتمل أي تلاعب خصوصا مع ارتفاع المواد الغذائية.
والجدير ذكره أن المواطنين في المحافظات الجنوبية يعانون من الارتفاعات المستمرة في السلع المستهلكة بعد تدهور العملة المحلية والارتفاع المتواصل في العملات الخارجية.
*من / محمد القاضي
تعليقات القراء
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[1] بن دغر ما يهمه سوى صرف مرتبات تعز ليثبت أنه وحدوي ليبقى رئيساً للوزراء
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، بن دغر ما يهمه سوى صرف مرتبات تعز ليثبت أنه وحدوي ويبقى رئيساً للوزراء.. أما مرتبات الجنوبيين فهو قد نسى أنه لم يدفعها منذ سبعة أشهر.. وبن دغر يعرف تماماً المثل الحضرمي الذي ينطبق عليه (بدر ما يقدر إلا على عماته).. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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