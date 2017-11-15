أقدم مغترب يمني في السعودية على اضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته على الفور في ظل أسباب غامضة.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن شخص قيل إنه يمني سكب البنزين على جسده بحي الجوهرة في جدة، لتجد بعد الوصول أنه فارق الحياة”.

وأوضحت أن الحادثة لا يزال يكتنفها الغموض، ورغم محاولات أحد الموجودين إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص ويدعى “حمدان الجهني”، كان متواجدا لحظة الواقعة قوله “إنها وقعت في معارض السيارات”.

ولم تذكر الصحيفة السبب الذي دفع المعني إلى إضرام النار في نفسه، واكتفت بالقول إن القضية “تمت إحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

المزيد في أخبار وتقارير فيما الحادثة لاتزال غامضة.. وفاة مغترب يمني في السعودية بعد إضرام النار في جسده أقدم مغترب يمني في السعودية على اضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته على الفور في ظل أسباب غامضة. وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن شخص قيل الدكتور بامحسون يزور جامعة ماليزيا ويقابل الطلاب المبتعثين اليمنين زار يوم أمس الموافق الثلاثاء 14/11/2017 الدكتور عمر بامحسون رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين خلال لقائه بالطلاب المبتعثين اليمنين في جامعة باهانج حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات «الهلال» الإغاثية للمتأثرين بسوريا واليمن أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية