فيما الحادثة لاتزال غامضة.. وفاة مغترب يمني في السعودية بعد إضرام النار في جسده
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:45 صباحاً
جدة (عدن الغد) خاص:
جدة (عدن الغد) خاص:
أقدم مغترب يمني في السعودية على اضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته على الفور في ظل أسباب غامضة.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن شخص قيل إنه يمني سكب البنزين على جسده بحي الجوهرة في جدة، لتجد بعد الوصول أنه فارق الحياة”.
وأوضحت أن الحادثة لا يزال يكتنفها الغموض، ورغم محاولات أحد الموجودين إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص ويدعى “حمدان الجهني”، كان متواجدا لحظة الواقعة قوله “إنها وقعت في معارض السيارات”.
ولم تذكر الصحيفة السبب الذي دفع المعني إلى إضرام النار في نفسه، واكتفت بالقول إن القضية “تمت إحالتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها