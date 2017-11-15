صادق الكونجرس الأميركي، أمس، على القرار 599 الخاص بسياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن الذي يدين انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 المتعلق باليمن، داعيا جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة ضد إيران وحظر الأسلحة الإيرانية على المتمردين الحوثيين وتطبيق العقوبات ضد إيران.



من جانبه، قال وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي في تصريحات إلى «الوطن» إن القرار مؤيد بالكامل لسياسة المملكة والحكومة الشرعية والتحالف، وهناك تناغم بين كلام مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي حول حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول أسلحة للحوثيين، خاصة أن هناك تطورات على صعيد الحديدة وصنعاء، والكونجرس يطالب الدول كافة بمنع وصول الأسلحة للحوثيين، مشيرا إلى أن القرار أيدته أغلبية كبيرة بلغت 330 صوتا.



وأوضح قباطي أنه حدث بعض التشويش من جانب عدد قليل جدا من الأعضاء، لافتا إلى فشل اللوبي القطري في الضغط من أجل تغيير القرار، مؤكدا أن هذا التصويت هو هزيمة مباشرة لإيران وقطر.

المزيد في أخبار وتقارير الكونجرس يحظر أسلحة طهران للحوثيين صادق الكونجرس الأميركي، أمس، على القرار 599 الخاص بسياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن الذي يدين انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 المتعلق باليمن، داعيا جميع ممثل عمال توتال ورئيس اتحاد عمال اليمن يصلان مجلس الاتحاد العربي للنقابات لمتابعة قضية العمال وصل ممثل عمال شركة توتال الفرنسية في اليمن صالح جليدان ،و علي بلخدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى مجلس عام الاتحاد العربي للنقابات في الاردن اليمن.. باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين قادمة من الإمارات تصل ميناء المكلا رست اليوم الثلاثاء، باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، قادمة من الإمارات، وسط أزمة خانقة تعيشها محافظات البلاد. وقال