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الكونجرس يحظر أسلحة طهران للحوثيين

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 06:33 صباحاً
( عدن الغد ) الوطن السعودية :

صادق الكونجرس الأميركي، أمس، على القرار 599 الخاص بسياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن الذي يدين انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 المتعلق باليمن، داعيا جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة ضد إيران وحظر الأسلحة الإيرانية على المتمردين الحوثيين وتطبيق العقوبات ضد إيران.


من جانبه، قال وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي في تصريحات إلى «الوطن» إن القرار مؤيد بالكامل لسياسة المملكة والحكومة الشرعية والتحالف، وهناك تناغم بين كلام مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي حول حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول أسلحة للحوثيين، خاصة أن هناك تطورات على صعيد الحديدة وصنعاء، والكونجرس يطالب الدول كافة بمنع وصول الأسلحة للحوثيين، مشيرا إلى أن القرار أيدته أغلبية كبيرة بلغت 330 صوتا. 


وأوضح قباطي أنه حدث بعض التشويش من جانب عدد قليل جدا من الأعضاء، لافتا إلى فشل اللوبي القطري في الضغط من أجل تغيير القرار، مؤكدا أن هذا التصويت هو هزيمة مباشرة لإيران وقطر. 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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