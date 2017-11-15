ممثل عمال توتال ورئيس اتحاد عمال اليمن يصلان مجلس الاتحاد العربي للنقابات لمتابعة قضية العمال
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:57 صباحاً
الاردن(عدن الغد)خاص:
الاردن(عدن الغد)خاص:
وصل ممثل عمال شركة توتال الفرنسية في اليمن صالح جليدان ،و علي بلخدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى مجلس عام الاتحاد العربي للنقابات في الاردن لمواصلة متابعة قضية عمال شركة توتال النفطية الذين يطالبون بحقوقهم لدى الشركة منذ مغادرتها اليمن نهاية العام 2015 بسبب الحرب.
وسبق وتعرض ممثل العمال صالح جليدان لمضايقات وملاحقات في صنعاء خلال الاونة الاخيرة بسبب استمراره في المطالبة بحقوق العمال.
وقطع الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات شوطا جيد في متابعة هذه القضية ومساندة مطالب العمال .
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