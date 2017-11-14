MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:20 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اليمن.. باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين قادمة من الإمارات تصل ميناء المكلا
أخبار وتقارير

اليمن.. باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين قادمة من الإمارات تصل ميناء المكلا

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 11:51 مساءً
( عدن الغد ) وكالات :

رست اليوم الثلاثاء، باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، قادمة من الإمارات، وسط أزمة خانقة تعيشها محافظات البلاد.

 

وقال القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية، فؤاد الرباكي، إن “باخرة تحمل 10 آلاف طن من مادة البنزين رست اليوم في ميناء المكلا بحضرموت”.

 

وأشار إلى أن “باخرة أخرى تحمل 12 ألف طن من مادة الديزل من المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة إلى ميناء المكلا”، دون تفاصيل إضافية.

 

ويأتي وصول هذه الباخرة بعد يوم من إعلان قيادة التحالف العربي، رفع الحظر على جميع الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، عقب أسبوع من إغلاق مؤقت، فرضه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

 

وتعاني المحافظات اليمنية، من أزمة شحٍ في المشتقات النفطية، اشتدت خلال الأيام الماضية، ما اضطُر أصحاب السيارات والمركبات والدراجات النارية والمزارعين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لأكثر من يوم للحصول على المشتقات النفطية.

 

ومنذ اندلاع الحرب، انتعش ميناء المكلا الواقع في عاصمة حضرموت التي تحمل ذات الاسم، كأحد المنافذ البحرية التي لعبت دورًا مهمًا في إمداد السوق بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية.


المزيد في أخبار وتقارير
ممثل عمال توتال ورئيس اتحاد عمال اليمن يصلان مجلس الاتحاد العربي للنقابات لمتابعة قضية العمال
وصل  ممثل عمال شركة توتال الفرنسية في اليمن  صالح جليدان ،و علي بلخدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى مجلس عام الاتحاد العربي للنقابات في الاردن
اليمن.. باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين قادمة من الإمارات تصل ميناء المكلا
رست اليوم الثلاثاء، باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، قادمة من الإمارات، وسط أزمة خانقة تعيشها محافظات البلاد.   وقال
السعودية تعلن لليمنيين عن طريقة الإبلاغ عن الـ(40) مطلوبا من قيادات جماعة الحوثي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : تفجير انتحاري يدمر مقرا للشرطة بحي عبدالعزيز بعدن
دمار بمسجد والعشرات من المنازل بحي عبدالعزيز بسبب التفجير الانتحاري
تنظيم داعش ينشر صورة انتحاري تفجير مقر الحزام الامني بعدن
اعرف اكثر : ما الذي استهدفه تفجير سيارة مفخخة بعدن يوم الثلاثاء؟
ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مقرا أمنيا بعدن (الأسماء)
مقالات الرأي
أولا : شتري لك حمار كوسيلة مواصلات بدون وقود ولا وجع القلب..وأعمل إضراب عن صعود كل وسائل المواصلات البترولية
من يعتقد أن عدن ستستقر واهم  طالما الصراع مستمر بين طرف إقليمية ما في التحالف  عبر ادواتها  في الداخل
ليست أصعب على المرء من فقد صديق عزيز عليه فجأة, فيثقل قلبك بالحزن, ويملأ عينيك بالدموع مهما حاولت ان تتماسك
طُرح ضمن ملتقى ابوظبي الاستراتيجي 2017م الذي نظمه مركز الامارات للسياسات استشرفاً لحل الأزمة اليمنية فمنذ
رجل بعينه يترحل بنحسه من موقع إلى آخر .. لا يخلفّ بعده سوى تدمير كل مكون أو تيار من تيارات هذا الزمن الذي يثور
لا يختلف اثنان إن ما يجري في عدن ما هي إلا مقدمات لواقع جديد لا رسمته قوى دوليه ضمن واقع جديد لعموم المنطقة
دشن لقاء  سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقيادة اليمنية ممثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي نفسا 
لم تعد حياة المواطن تطاق ،ولم يعد واقعه البائس يُحتمل، فما من شيء في هذه الحياة يساعده على إكمال رحلة العمر
محمد عبدالله الموس اتحفتنا (7) احزاب، والسبعة في الثقافة الشعبية في بلادنا تأتي مقرونة بلفظ لا نستطيع ذكره لكي
ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم نباء وفاة الأخ العزيز " عرفات مدابش" رئيس تحرير موقع " التغيير نت " ووكيل مساعد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الخطوبة
ألف مبروك المولود البكر يا وليد
وفيات
السلطة المحلية لمديرية المفلحي تعزي استشهاد البطل منصور العجيلي (ابوشرارة)
المستشار مكاوي يرثي الإعلامي مدابش : برحيله خسر الوطن رمزا إعلاميا متميزا
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017