السعودية تعلن لليمنيين عن طريقة الإبلاغ عن الـ(40) مطلوبا من قيادات جماعة الحوثي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 08:45 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي.
وجاء الإعلان في وكالة الأنباء السعودية "واس" وتضم اسماء (40) قياديا في جماعة الحوثي.
وكانت السعودية قد رصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.
وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس":
00966555674409
00966555674289
00966555674293
الواتس آب 00966555674293
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