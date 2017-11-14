أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي.

وجاء الإعلان في وكالة الأنباء السعودية "واس" وتضم اسماء (40) قياديا في جماعة الحوثي.

وكانت السعودية قد رصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.

وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها- حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس":

00966555674409

00966555674289

00966555674293

الواتس آب 00966555674293

تلغرام wanted990

المزيد في أخبار وتقارير السعودية تعلن لليمنيين عن طريقة الإبلاغ عن الـ(40) مطلوبا من قيادات جماعة الحوثي أعلنت المملكة العربية السعودية عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ (40) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة قيادة شركة النفط بعدن تتقدم بوافر الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهودهم لحل ازمة المشتقات النفطية في رسالة شكر وتقدير وجهها بالاصالة عن نفسه شخصيا وعن كافة عمال وموظفي وكوادر وقيادة شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن .. تقدم الاخ / ناصر مانع بن حدور - مدير عام هاني بن بريك: الحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن الحرب ستطول مؤكدا بخوضها على كل الأصعدة. جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقا على