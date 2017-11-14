هاني بن بريك: الحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 07:55 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن الحرب ستطول مؤكدا بخوضها على كل الأصعدة.
جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للحزام الامني في العاصمة عدن.
وكتب هاني بن بريك "كلنا نعرف من يقف خلف استهداف أمن عدن وقوات الحزام الأمني في الجنوب"، مضيفا، "وخلاصة القول ثارنا لا ينبات ونعرف عدونا تماما والحرب ستطول وسنخوضها على كل الأصعدة والنصر دائما لأهل الحق ، وقتلانا شهداء ، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء".
تعليقات القراء
287408
[1] بشر ياوجه الغراب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
قرات ماقاله عنك السعدي ونصحك بعدم القنفزه وتلميحك بالحرب انها ستطول لاتقصد بها الارهابيين بل الشرعيه ممثله بعبدربه وايضا البحرين كما صرحت وقطر والسعوديه وايران وكله من شباب اليمن وكله بحسابه فبطل قنفزه على الفاضي لاقيت مولد بلا صاحب تلعب به ..
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