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أخبار وتقارير

بالصور : رفع صور ضخمة لسلطان عمان في المهرة عقب يوم من توتر عسكري

رفعت الصور عقب توتر عسكري شهدته المدينة يوم الاثنين
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 06:34 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:

رفعت السلطات المحلية بمحافظة المهرة يوم الثلاثاء صورا ضخمة لسلطان عمان قابوس بن سعيد وسط الشوارع العامة بالمدينة وذلك عقب يوم من توتر عسكري عقب وصول قوات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية .

وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان لافتات ضخمة تحمل صور قابوس وسط شوارع المدينة .

وتعتبر المهرة احد المدن التي يتمتع فيها العمانيون بحضور لافت.

 

 

 


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تعليقات القراء
287384
[1] بركاتك يانتقالي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
اول الغيث المهره..

287384
[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
بن عفرير أعلنها واضحة رغم أنَّه عضو في المجلس الإنتقالي الجنوبي وموعود من الحوعفاشيين بقواتهم الموجودة في المحور الشرقي بالدفاع عن المهره وسيأتي التدخل العماني الغير مباشر كوسيط لإيجاد حل بين الأطراف المتصارعة وبمسيرات شعبية تؤيد إستعادة سلطنة آل بن عفرير سوف يعلن عن فك إرتباطها وإعلانها سلطنة مستقلة أو لضمها لعمان ، هل سينجح بن عفرير في مخططه ويدخل الجنوب مرحلة ماقبل 67 وصراع ترسيم حدود ؟؟ اللَّهُ أعلم . لذا يتوجب من المجلس الإنتقالي الجنوبي وكل المكونات الجنوبية الأخرى المخلصة لوطنهم ولإستعادة دولتهم الشروع في مناقشة مشروع دستور دولة الجنوب الفدرالية القادمة إن شاء اللَّهُ ويطالبون القانونيين في كل ولاية ( محافظة ) بإعداد دساتيرها المحلية التي لا تتعارض مع الخطوط العامة لدستور الدولة الجنوبية . فهل من مجيب ؟؟

287384
[3] المال السائب يعلم السرقه
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
وطن | المانيا
فين ايام الجنوب كانت عمان ادا تقدمت شبر في الجنوب أو حتى زحزحت برميل تشوف كل قنبله اكبر من الثانيه تقول له الزمي حدودك. بس ده مش غريب على عمان اخدت صلاله والان تجربه في المهره. اهم حاجه تعرف عمان أن ادا حصلت قوارح عنده فقط تفكر في الموضوع وتسأل ليش القوارح والجواب رده بسيط البدء اظلم.السوال منهم والجواب منهم .من لا يحترم حدود الآخرين يعرف أن حدوده لا تحترم.همسه يا عمان .النعاج تظل نعاج يا قعموص.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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