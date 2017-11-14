الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الخدمة عقب غارات للتحالف العربي

اعلنت مليشيات الحوثي خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل وايقاف الرحلات من والى المطار.

وأوضح مدير عام مطار صنعاء خالد الشايف في تصريح لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين أن طيران التحالف استهدف بغارتين الجهاز الملاحي الخاص بإرشاد الطائرات ما أدى إلى تدميره كلياً.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أن استهداف التحالف لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي (VOR-DME) بمطار صنعاء الدولي يهدف إلى إيقاف رحلات المساعدات الإنسانية، بحسب بيان نقلته وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين.

وأوضحت الهيئة أن الغارتين أدت إلى إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة وإيقاف الحركة.

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