منصور صالح : نجحت توكل كرمان وفتح العالم لها أبوابه فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تقنع احد

قال الاعلامي الجنوبي "منصور صالح" ان السياسية اليمنية توكل كرمان التي تتعرض دائما لهجوم عنيف من قبل نشطاء جنوبيين نجحت وفتح العالم لها ابوابه فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

وقال منصور معلقا على نجاح "كرمان" انه وهو يشاهد فعالية تكريم كرمان من قبل جامعة عالمية تساءل كم ناشط أو سياسي جنوبي اقنع حتى معهد لتعليم الرقص بمنحه شهادة فخرية تقديرا لنشاطه.

وأضاف بالقول :" سيأتيك جنوبي ليهاجم توكل بعبارات جوفاء وأحيانا خارجة عن الذوق وخادشة للحياء.

المشكلة في معظم ناشطينا الجنوبيين أنهم ليسوا أكثر من مفسبكين ومتخصصين في التقاط صور السلفي وكلما التقطوا صورة مع جرسون في مطعم هبوا إلى الفيس مسرعين لكتابة التقينا اليوم بمستشار كاميرون وأوصلنا رسالة قوية تؤكد حق شعبنا في استعادة دولته ،وهم في الواقع لم يقولوا للجرسون سوى سؤال واحد هل يقدم المطعم تخفيضا للقادمين من البلدان الفقيرة ومناطق الحروب.

وتابع بالقول :" اعرف كثير من المفسبكين وقد تحولوا إلى مناضلين محسوبين على الجنوب وينخدع بهم كثير من البسطاء.

واعرف توكل رغم اختلافي المطلق معها سياسيا إلا أنها مناضلة صلبة تؤمن بقضيتها وتدافع عنها باستماتة لها علاقاتها الواسعة وتأثيرها الذي يتجاوز حدود بلدها .

نجحت توكل في توصيل رسالتها ،حازت جائزة نوبل واليوم كرمت بالدكتوراه الفخرية وزعماء العالم يفتحون لها أبوابهم ،فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

توكل كرمان قد تكون خصم سياسي لكنها ان رأتك وهي تدرك حجم اختلافك معها تسبقها ابتسامتها إليك ،وكثير من كوارثنا الجنوبية يدرك انك مستعد لتضحي نيابة عنه وانك أنت وهو في خندق واحد لكنه ، لا يدري كيف يستطيع ان يحفر قبرك ويمنع عنك التنفس ليبقى هو المناضل الوحيد في الساحة وان كان نضاله مجرد منشورات فيسبوكية.

سلام الله على (توكل)فقد أثبتت في الواقع أنها خير من كثير من الرجال.

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