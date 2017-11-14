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أخبار وتقارير

منصور صالح : نجحت توكل كرمان وفتح العالم لها أبوابه فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تقنع احد

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الاعلامي الجنوبي "منصور صالح" ان السياسية اليمنية توكل كرمان التي تتعرض دائما لهجوم عنيف من قبل نشطاء جنوبيين نجحت وفتح العالم لها ابوابه  فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

وقال منصور معلقا على نجاح "كرمان" انه وهو يشاهد فعالية تكريم كرمان من قبل جامعة عالمية تساءل كم ناشط أو سياسي جنوبي اقنع حتى معهد لتعليم الرقص بمنحه شهادة فخرية تقديرا لنشاطه.

وأضاف بالقول :" سيأتيك جنوبي ليهاجم توكل بعبارات جوفاء وأحيانا خارجة عن الذوق وخادشة للحياء.

المشكلة في معظم ناشطينا الجنوبيين أنهم ليسوا أكثر من مفسبكين ومتخصصين في التقاط صور السلفي وكلما التقطوا صورة مع جرسون في مطعم هبوا إلى الفيس مسرعين لكتابة التقينا اليوم بمستشار كاميرون وأوصلنا رسالة قوية تؤكد حق شعبنا في استعادة دولته ،وهم في الواقع لم يقولوا للجرسون سوى سؤال واحد هل يقدم المطعم تخفيضا للقادمين من البلدان الفقيرة ومناطق الحروب.

وتابع بالقول :" اعرف كثير من المفسبكين وقد تحولوا إلى مناضلين محسوبين على الجنوب وينخدع بهم كثير من البسطاء.

واعرف توكل رغم اختلافي المطلق معها سياسيا إلا أنها مناضلة صلبة تؤمن بقضيتها وتدافع عنها باستماتة لها علاقاتها الواسعة وتأثيرها الذي يتجاوز حدود بلدها .

نجحت توكل في توصيل رسالتها ،حازت جائزة نوبل واليوم كرمت بالدكتوراه الفخرية وزعماء العالم يفتحون لها أبوابهم ،فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تفلح في تقديم نفسها لأحد ولم تقنع احد.

توكل كرمان قد تكون خصم سياسي لكنها ان رأتك وهي تدرك حجم اختلافك معها تسبقها ابتسامتها إليك ،وكثير من كوارثنا الجنوبية يدرك انك مستعد لتضحي نيابة عنه وانك أنت وهو في خندق واحد لكنه ، لا يدري كيف يستطيع ان يحفر قبرك ويمنع عنك التنفس ليبقى هو المناضل الوحيد في الساحة وان كان نضاله مجرد منشورات فيسبوكية.

سلام الله على (توكل)فقد أثبتت في الواقع أنها خير من كثير من الرجال.


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منصور صالح : نجحت توكل كرمان وفتح العالم لها أبوابه فيما بقي كثير من (الرجال) الجنوبيين مجرد ظواهر فيسبوكية لم تقنع احد
قال الاعلامي الجنوبي "منصور صالح" ان السياسية اليمنية توكل كرمان التي تتعرض دائما لهجوم عنيف من قبل نشطاء جنوبيين نجحت وفتح العالم لها ابوابه  فيما بقي كثير من


تعليقات القراء
287355
[1] كلام قوي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
و

287355
[2] ل.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ل | ي
ا

287355
[3] علو الهمة في الشر
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
والشهادة بالدولار يامال الشحم

287355
[4] كلام فاضي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
أهل عدن | عدن
طيب انته تعيب ع الجنوبيين سمي لنا بعض الشخصيات الشمالية التي أخذت الجوائز التي تتحدث عنها ..!ولماذا نسمي اخرين انته يا ذكي ماذا حققت ؟كلام فاضي

287355
[5] لا فض فوك
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
كلام جميل | تعز
ت

287355
[6] المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
المجلي الإنتقالي الجنوبي يمثلني.

287355
[7] ب
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
ه

287355
[8] ع
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
ت

287355
[9] ا
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
منصور طالح | بيت الجرسون
م



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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