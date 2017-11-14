قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان دولة قطر هي من تقف خلف عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت مقرا امنيا بعدن.

وقال "بن فريد" انه من الواضح تورط دولة قطر في الهجوم الأخير الذي خلف قتلى وجرحى من جنود قوات الحزام الأمني.

وأضاف قائلا :" لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..

البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية

إذا

أقطاب المعركة واضحة

عناصرها واضحة

وأهدافها ايضا واضحة

وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة

لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..

البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية

إذا

أقطاب المعركة واضحة

عناصرها واضحة

وأهدافها ايضا واضحة

وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة pic.twitter.com/SlOzBdxSwT — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

المزيد في أخبار وتقارير بن فريد : قطر تقف خلف عملية التفجير الأخيرة بعدن قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان دولة قطر هي من تقف خلف عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت مقرا امنيا بعدن. وقال "بن فريد" انه من الواضح تورط دولة قطر في الهجوم احتجاجات لجنود جنوبيين في السعودية يطالبون بإعادتهم إلى عدن نفذ المئات من الجنود الجنوبيين من لواء مكافحة الإرهاب بمنطقة جيزان السعودية يوم الثلاثاء احتجاجات غاضبة للمطالبة باعادتهم إلى عدن . ونفذ الجنود احتجاجات غاضبة وسط الدكتور عمر بامحسون يناقش اوضاع الطلاب المبتعثين مع وزير التعليم العالي الماليزي التقاء صباح السبت الموافق 14/11/ 2017 الدكتور عمر بامحسون المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين مع وزير التعليم العالي في ماليزيا سعادة الداتو

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