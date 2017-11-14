بن فريد : قطر تقف خلف عملية التفجير الأخيرة بعدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 03:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان دولة قطر هي من تقف خلف عملية التفجير الأخيرة التي استهدفت مقرا امنيا بعدن.
وقال "بن فريد" انه من الواضح تورط دولة قطر في الهجوم الأخير الذي خلف قتلى وجرحى من جنود قوات الحزام الأمني.
وأضاف قائلا :" لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..
البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية
إذا
أقطاب المعركة واضحة
عناصرها واضحة
وأهدافها ايضا واضحة
وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة
لأول مرة يفضح الإرهاب مموله علنا ويقدم للعالم الدليل القاطع على أن قطر مصدره..— أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
البيان يذكر إسم الإمارات عمدا كي يوصل رسالة قطرية
إذا
أقطاب المعركة واضحة
عناصرها واضحة
وأهدافها ايضا واضحة
وليخجل قليلا من تستخدمهم الجزيرة pic.twitter.com/SlOzBdxSwT
تعليقات القراء
287336
[1] اللهم لك الحمد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
ابن عدن | عدن
اللهم الله لك الحمد على قتل احتلال دويلة الامارات لعدن ،، اللهم لك الحمد والشكر
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