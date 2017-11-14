احتجاجات لجنود جنوبيين في السعودية يطالبون بإعادتهم إلى عدن
صورة من الاحتجاجات يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 02:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
نفذ المئات من الجنود الجنوبيين من لواء مكافحة الإرهاب بمنطقة جيزان السعودية يوم الثلاثاء احتجاجات غاضبة للمطالبة باعادتهم إلى عدن .
ونفذ الجنود احتجاجات غاضبة وسط المعسكر وطالبوا باعادتهم إلى عدن .
وردد العسكريون هتافات تطالب بعودتهم إلى عدن شاكيا ظروف معيشية صعبة يعيشونها في المعسكر الذي يقيمون فيه.
وقال الجنود لصحيفة "عدن الغد" ان مدة بقائهم طالت وانهم لايجدون إي اهتمام صحي أو تغذية جيدة مشيرين إلى ان الكثير منهم بات يعاني امراضا معدية .
وجأت الاحتجاجات في ظل غياب قيادة اللواء الأول لمكافحة الإرهاب عن الحضور والسماع لشكاوى الجنود .
ونقل الجنود الجنوبيون إلى السعودية قبل أشهر ضمن عملية تدريب عسكرية لتأهيل جنود اللواء لكن الجنود ابلغوا مؤخرا بأنه سيتم نقلهم إلى جبهة ميدي لخوض الحرب هناك.
تعليقات القراء
287330
[1] إذا هكذا هي الشغله
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
حنوبي | الشرعية تبيع دماء الجنوبيين الرخيصة
نقلهم إلى ميدي بدل الدحابشه وإذا انتصروا في ميدي يأتون الدحابشه لأخذ السبط والسلطة
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