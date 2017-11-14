احتجاجات لجنود جنوبيين في السعودية يطالبون بإعادتهم إلى عدن

صورة من الاحتجاجات يوم الثلاثاء -عدن الغد

نفذ المئات من الجنود الجنوبيين من لواء مكافحة الإرهاب بمنطقة جيزان السعودية يوم الثلاثاء احتجاجات غاضبة للمطالبة باعادتهم إلى عدن .

ونفذ الجنود احتجاجات غاضبة وسط المعسكر وطالبوا باعادتهم إلى عدن .

وردد العسكريون هتافات تطالب بعودتهم إلى عدن شاكيا ظروف معيشية صعبة يعيشونها في المعسكر الذي يقيمون فيه.

وقال الجنود لصحيفة "عدن الغد" ان مدة بقائهم طالت وانهم لايجدون إي اهتمام صحي أو تغذية جيدة مشيرين إلى ان الكثير منهم بات يعاني امراضا معدية .

وجأت الاحتجاجات في ظل غياب قيادة اللواء الأول لمكافحة الإرهاب عن الحضور والسماع لشكاوى الجنود .

ونقل الجنود الجنوبيون إلى السعودية قبل أشهر ضمن عملية تدريب عسكرية لتأهيل جنود اللواء لكن الجنود ابلغوا مؤخرا بأنه سيتم نقلهم إلى جبهة ميدي لخوض الحرب هناك.

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