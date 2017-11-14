الرئيس هادي يغادر الى المانيا
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:20 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:
الرياض (عدن الغد) خاص:
غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي العاصمة السعودية الرياض متوجها الى دولة المانيا.
وقال مصدر لـ(عدن الغد) أن الرئيس هادي غادر ظهر اليوم العاصمة السعودية الرياض متوجها الى دولة المانيا لحضور مؤتمر إقتصادي.
ورافق الرئيس هادي مدير مكتبه عبدالله العليمي.
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