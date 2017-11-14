دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي نائب رئيس المجلس الانتقالي "هاني بن بريك" إلى وقف التصريحات السياسية الغير موفقة .

وقال السعدي معقبا على تصريحات ادلى بها بن بريك وقال فيه انه جاهز لارسال مقاتلين جنوبيين إلى مملكة البحرين .

وأضاف قائلا :"المهرة على صفيح ساخن قائد لواء اسمه القاضي يرفض توجيهات الرئيس هادي والتحالف بمغادرة المهرة لأنه جالس يهرب الاسلحة للحوثي وعفاش ،احتمال ضربه بقوه وتدميره .

وتابع قائلا :" أقول للزعيم هاني بن بريك أن الأوان لتحريك قواتك لتحرير المهرة بدل ذهابها إلى البحرين واعمل لي طلب لمشاركة جيشك في هذه المهمة العظيمة إذا أنت صادق مالم بطلوا تقنفاز على الفاضي.

المزيد في أخبار وتقارير السعدي مخاطبا هاني بن بريك: بطلوا تقنفاز على الفاضي دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي نائب رئيس المجلس الانتقالي "هاني بن بريك" إلى وقف التصريحات السياسية الغير موفقة . وقال السعدي معقبا على تصريحات ادلى الانتقالي الجنوبي يقر تدشين الجمعية والوطنية والقيادة المحلية بلحج والضالع الخميس القادم أقر اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم، تدشين الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بمحافظتي لحج والضالع علي باثواب :أحزاب يمنية تقود المجلس الانتقالي الجنوبي قال القيادي في الحراك الجنوبي "علي باثواب" ان أحزاب يمنية باتت تقود المجلس الانتقالي الجنوبي متهما هذه الأحزاب التي لم يسميها بأنها هي من حكمت الجنوبيين بالحديد