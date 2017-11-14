قال القيادي في الحراك الجنوبي "علي باثواب" ان أحزاب يمنية باتت تقود المجلس الانتقالي الجنوبي متهما هذه الأحزاب التي لم يسميها بأنها هي من حكمت الجنوبيين بالحديد والنار.

وقال "باثواب" ان الشعب الجنوبي عليه ان يتحلى باليقظة وان يرفض التصفيق لأي طرف سياسي .

وتابع قائلا :" الأحزاب اليمنية التي تسابقت لقيادة الحراك وقيادة مكونات واليوم لقيادة المجلس الانتقالي هي نفسها التي حكمتنا بالحديد والنار وهي التي سفكت دماءنا .. واليوم عادت بقوة لقيادتنا .

واختتم بالقول :" علينا اليقظة قبل ان يصفق الشعب المخدوع لهم ويحملهم فوق أكتافه ، ورؤوسنا معلقة فوق المشانق .

المزيد في أخبار وتقارير السعدي مخاطبا هاني بن بريك: بطلوا تقنفاز على الفاضي دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي نائب رئيس المجلس الانتقالي "هاني بن بريك" إلى وقف التصريحات السياسية الغير موفقة . وقال السعدي معقبا على تصريحات ادلى الانتقالي الجنوبي يقر تدشين الجمعية والوطنية والقيادة المحلية بلحج والضالع الخميس القادم أقر اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم، تدشين الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بمحافظتي لحج والضالع علي باثواب :أحزاب يمنية تقود المجلس الانتقالي الجنوبي قال القيادي في الحراك الجنوبي "علي باثواب" ان أحزاب يمنية باتت تقود المجلس الانتقالي الجنوبي متهما هذه الأحزاب التي لم يسميها بأنها هي من حكمت الجنوبيين بالحديد

تعليقات القراء



