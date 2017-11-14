علي باثواب :أحزاب يمنية تقود المجلس الانتقالي الجنوبي
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:31 مساءً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي "علي باثواب" ان أحزاب يمنية باتت تقود المجلس الانتقالي الجنوبي متهما هذه الأحزاب التي لم يسميها بأنها هي من حكمت الجنوبيين بالحديد والنار.
وقال "باثواب" ان الشعب الجنوبي عليه ان يتحلى باليقظة وان يرفض التصفيق لأي طرف سياسي .
وتابع قائلا :" الأحزاب اليمنية التي تسابقت لقيادة الحراك وقيادة مكونات واليوم لقيادة المجلس الانتقالي هي نفسها التي حكمتنا بالحديد والنار وهي التي سفكت دماءنا .. واليوم عادت بقوة لقيادتنا .
واختتم بالقول :" علينا اليقظة قبل ان يصفق الشعب المخدوع لهم ويحملهم فوق أكتافه ، ورؤوسنا معلقة فوق المشانق .
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تعليقات القراء
287308
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الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
يامل القرأ من با ثواب كتابة شيئ مفيد !
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