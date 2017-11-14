السقلدي: فكرة تشكيل تحالف من أحزاب يمنية بعدن لها مآرب عدة

قال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن الغرض من فكرة إعلان تحالف يمني من عدة أحزاب سياسية ودينية من المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا بحسب بيان صادر عنها هو إيجاد مظلة دولية لأحزاب دينية متهمة بالإرهاب للعمل دون مآخذ دولية عن الجهات التي تدعمها سياسيا, كما وأنه يرمي الى إيجاد نفوذ لهذه الأحزاب كحزب الاصلاح بالساحة الجنوبية وبمظلة شرعية محلية ودولية واقليمية.

وحول اختيار عدن مكان لإعلان ذلك التحالف قال السقلدي في منشور له على صفحته بالفيسبوك : ان الغرض من اتخاذ عدن مكانا لإعلان ذلك التحالف القادم المقصود منه فرض هذه الأحزاب وبالذات حزب الاصلاح "إخوان اليمن "على الساحة الجنوبية بقوة تحت مظلة يمنية شرعية محمية بغطاء اقليمي دولي يصعب على الحراك مجابتها.

نص المنشور:

((أعلنت عدة أحزاب يمنية أنها ستعلن قريبا من عدن عن تحالف وطني يسمى بــ" تحالف دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي" وهي: المؤتمر الشعبي العام (التابع لهادي)، وحزب للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني,والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، حزب اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلم. يضاف لهم وفقا لبعض المصادر الحراك الجنوبي.طبعاً معروف من يقصدوا بالحراك الجنوبي في مثل هذه الحالات, والغرض من ذلك كما درجت العادة.

معظم هذه الأحزاب هي اصلا حليفة لشرعية هادي بل هي المستحوذة على هذه الشرعية أصلاً, ولا تحتاج تعيد الاعلان عن نفسها وعن دعمه له , ولا يتحاج رئيس وسلطة يتمتعان بدعم اقليمي ودولي هائل لمثل هذه التحالفات المحلية الزئبقية. ولكن الغرض الذي يمكن أن نفهمه من هذا التوجه هو أمرين على الأقل:

أولا: أن ثمة أحزاب دينية اُتهمت بعض قياداتها بالإرهاب من قبل جهات دولية كحزبًـيّ: العدالة, وحزب الرشاد ,كان لا بد من البحث لهما عن مظلة سياسية تقيها هذا التصنيف الدولي " الارهاب" وتبعد الحرج عن السعودية والشرعية أمام اي مآخذ دولية عن إشراك هؤلاء بعملية سياسية , وبالتالي كانت فكرة تشكيل تحالف وطني هي فكرة يمكن ان تكون ناجعة لهذا الغرض وتحصّن قيادات هذه الأحزاب من اي استهداف دولي وامريكي بالذات,بعد ان تكون هذه الاحزاب قد صارت جزء من شرعية مدعومة ومعترف بها دوليا. -هكذا يتم التعويل على هذا التحالف المنتظر اعلانه.

ثانيا: بخصوص اتخاذ عدن مكانا لإعلان ذلك التحالف القادم المقصود منه فرض هذه الأحزاب وبالذات حزب الاصلاح إخوان اليمن على الساحة الجنوبية بقوة تحت مظلة يمنية شرعية محمية بغطاء اقليمي.-سعودي بالذات- ودولي مستمد من شرعية سلطة هادي وحكومته الدولية والاقليمية, يتم اشهارها بوجه الحراك الجنوبي, والمجلس الانتقالي تحديدا وتحجيم نفوذه السياسي والعسكري والأمني المتعاظم بالساحة الجنوبية, ويتضح ذلك جليا من الفقرة التي وردت في بيان صادر عن تلك الاحزاب جاء فيها: "رفض أي دعوات طائفية أو مناطقية من أي جهة كانت، وكذلك رفضها لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار المؤسسات الشرعية وأي أعمال تقوض أو تعيق جهود الحكومة" )).فلماذا لم تكن مأرب مكانا لذك وهي عاصمة أكبر هذه الأحزاب؟ ثم لماذا عدن وهي خالية أصلا من اي وجود لقيادات هذه الاحزاب ونشاطها, هذه القيادات التي هي اصلا إما في مأرب أو بالخارج؟.

المزيد في أخبار وتقارير السقلدي: فكرة تشكيل تحالف من أحزاب يمنية بعدن لها مآرب عدة قال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي أن الغرض من فكرة إعلان تحالف يمني من عدة أحزاب سياسية ودينية من المتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا بحسب بيان صادر عنها هو ما مصير أسرة العمودي الثرية بعد تتالي الصدمات؟ بات مستقبل ومصير ثروة عائلة العمودي يمنية الأصل، مهددًا بالفعل، مع تلقي الأسرة المصنفة على قوائم أغنى الأسر العربية والعالمية صدمة جديدة تمثلت بإيقاف نشاط شركة تدابير سعودية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع تهريب السلاح الإيراني إلى مليشيات الحوثيين في اليمن،