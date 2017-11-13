حيدر العطاس والدكتور عسكر يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي

زار كل من مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس ووزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، اليوم، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، في مقر إقامته الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة، للاطمئنان على صحته.

وتأتي زيارة المهندس العطاس والدكتور عسكر، للمحافظ المفلحي، قبل أيام من سفر المفلحي إلى روسيا لاستكمال رحلته العلاجية، وذلك بعدما أجرى، مؤخرا، عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة.

ورحب المحافظ المفلحي، بالمهندس العطاس والدكتور عسكر، وشكرهما على زيارتهما له وحرصهما على الاطمئنان على صحته.

وناقش المفلحي مع العطاس وعسكر، عددا من القضايا والملفات المختلفة والمتصلة بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد جراء استمرار الحرب في البلاد، والأوضاع العامة في عدن.

ومن جانبهما أعرب كل من العطاس وعسكر، عن أمنياتهما بأن يمن الله سبحانه وتعالى على المحافظ المفلحي، بموفور الصحة والعافية واستكمال رحلته العلاجية بنجاح.

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