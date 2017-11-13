أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمقتل جندي سعودي، اليوم الإثنين، في اشتباك مع مسلحين حوثيين على حدود السعودية الجنوبية مع اليمن

وقالت الوكالة إن “الوكيل الرقيب عواجي بن حسن عطيف أحد منسوبي القوات البرية قُتل في تبادل لإطلاق النار مع مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالحد الجنوبي في منطقة جازان” جنوبي المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير منطقة جازان حضر مراسم دفن عطيف وأدى صلاة الجنازة عليه، ونقل إلى عائلته تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأمير منطقة جازان.

المزيد في أخبار وتقارير حيدر العطاس والدكتور عسكر يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي زار كل من مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس ووزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، اليوم، محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، في مقر إقامته الحالي مقتل جندي سعودي في اشتباكات على الحدود مع اليمن أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمقتل جندي سعودي، اليوم الإثنين، في اشتباك مع مسلحين حوثيين على حدود السعودية الجنوبية مع اليمن وقالت الوكالة إن أسرة الشهيد حسين قماطة تقرر تشييع جثمانه يوم الجمعة بعد الصلاة عليه في جامع الفردوس بعدن قررت أسرة الشهيد حسين أحمد قماطة مدير أمن مديرية يافع رصد تشييع جثمانه الطاهر يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2017م عقب الصلاة عليه في جامع الفردوس بحي السنافر ومن ثم