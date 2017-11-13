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أخبار وتقارير

مقتل جندي سعودي في اشتباكات على الحدود مع اليمن

الاثنين 13 نوفمبر 2017 11:08 مساءً
( عدن الغد ) متابعات :

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمقتل جندي سعودي، اليوم الإثنين، في اشتباك مع مسلحين حوثيين على حدود السعودية الجنوبية مع اليمن

وقالت الوكالة إن “الوكيل الرقيب عواجي بن حسن عطيف أحد منسوبي القوات البرية قُتل في تبادل لإطلاق النار مع مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالحد الجنوبي في منطقة جازان” جنوبي المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير منطقة جازان حضر مراسم دفن عطيف وأدى صلاة الجنازة عليه، ونقل إلى عائلته تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأمير منطقة جازان.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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