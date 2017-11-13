أسرة الشهيد حسين قماطة تقرر تشييع جثمانه يوم الجمعة بعد الصلاة عليه في جامع الفردوس بعدن

قررت أسرة الشهيد حسين أحمد قماطة مدير أمن مديرية يافع رصد تشييع جثمانه الطاهر يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2017م عقب الصلاة عليه في جامع الفردوس بحي السنافر ومن ثم سينطلق موكب التشييع إلى مقبرة ابو حربة لمواراة جثمانه الثرى.

ودعت أسرة الشهيد حسين قماطة ابناء الجنوب وكل محبيه إلى الحضور والمشاركة في مراسيم التشييع والدفن.



كما تنوه أسرة الشهيد قماطة إلى استقبال العزاء في صالة "ماس" الواقعة بحي كابوتا ولمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم التشييع.

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