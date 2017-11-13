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بن دغر : عدنا إلى عدن لنثبت الأمن والاستقرار ونعزز الخدمات

الاثنين 13 نوفمبر 2017 09:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي أن عودته هو ووزراء في الحكومة الشرعية يأتي لأجل تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن .

وقال الدكتور أحمد بن دغر في تغريدته على الموقع المصغر للتواصل الاجتماعي (تويتر)، إن عودته بمعية وزراء في الشرعية جاء لإكمال مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة من عدن، مؤكداً أنهم سيقومون بهذا دون كلل أو ملل .

وجاء في تغريدته :"بحمد الله وشكره عُدنا إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عُدنا لنكمل سوياً مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة من عدن، سنعمل مجدداً لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات دون كلل أو ملل".


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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