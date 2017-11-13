صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي أن عودته هو ووزراء في الحكومة الشرعية يأتي لأجل تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن .

وقال الدكتور أحمد بن دغر في تغريدته على الموقع المصغر للتواصل الاجتماعي (تويتر)، إن عودته بمعية وزراء في الشرعية جاء لإكمال مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة من عدن، مؤكداً أنهم سيقومون بهذا دون كلل أو ملل .

وجاء في تغريدته :"بحمد الله وشكره عُدنا إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عُدنا لنكمل سوياً مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة من عدن، سنعمل مجدداً لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات دون كلل أو ملل".

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر : عدنا إلى عدن لنثبت الأمن والاستقرار ونعزز الخدمات صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي أن عودته هو ووزراء في الحكومة الشرعية يأتي لأجل تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الخدمات جامعة سيسر بايخو تمنح توكل كرمان الدكتوراة الفخرية في القانون الدولي منحت جامعة سيسر بايخو في جمهورية البيرو شهادة الدكتوراة الفخرية في القانون الدولي للناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان. وبحسب قرار الجامعة فإن هذا حكومة بن دغر تعود الى عدن عادت مساء يوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى مدينة عدن قادمة من العاصمة السعودية الرياض. وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان رئيس الوزراء بن دغر عاد