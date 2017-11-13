عادت مساء يوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى مدينة عدن قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان رئيس الوزراء بن دغر عاد الى عدن برفقة عدد من الوزراء في حكومته.

وغادر بن دغر مدينة عدن قبل اكثر من شهر ضمن جولة شملت السعودية ومصر.

ويعود "بن دغر" الى مدينة عدن في ظل عدد من المشاكل التي تواجه المدينة بينها انعدام الوقود وتراجع ساعات تشغيل الكهرباء والشلل الذي اصاب السلطة المحلية بسبب عدم قدرة المحافظ المفلحي .

المزيد في أخبار وتقارير جامعة سيسر بايخو تمنح توكل كرمان الدكتوراة الفخرية في القانون الدولي منحت جامعة سيسر بايخو في جمهورية البيرو شهادة الدكتوراة الفخرية في القانون الدولي للناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان. وبحسب قرار الجامعة فإن هذا حكومة بن دغر تعود الى عدن عادت مساء يوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى مدينة عدن قادمة من العاصمة السعودية الرياض. وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان رئيس الوزراء بن دغر عاد اجتماع عسكري بعدن يناقش محددات الخطة الأمنية المشتركة ناقش إجتماع مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن صالح الزانداني، وضم قادة المؤسسات الدفاعية والامنية بحضور