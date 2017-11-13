حكومة بن دغر تعود الى عدن
الاثنين 13 نوفمبر 2017 07:44 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
عادت مساء يوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى مدينة عدن قادمة من العاصمة السعودية الرياض.
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان رئيس الوزراء بن دغر عاد الى عدن برفقة عدد من الوزراء في حكومته.
وغادر بن دغر مدينة عدن قبل اكثر من شهر ضمن جولة شملت السعودية ومصر.
ويعود "بن دغر" الى مدينة عدن في ظل عدد من المشاكل التي تواجه المدينة بينها انعدام الوقود وتراجع ساعات تشغيل الكهرباء والشلل الذي اصاب السلطة المحلية بسبب عدم قدرة المحافظ المفلحي .
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