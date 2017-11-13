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أخبار وتقارير

اجتماع عسكري بعدن يناقش محددات الخطة الأمنية المشتركة

أشاد قائد قوات التحالف العربي بمستوي التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين .. مجدداً التأكيد على دعم القوات المسلحة السعودية المساند واللامحدود لكافة وحدات الجيش الوطني
الاثنين 13 نوفمبر 2017 07:33 مساءً
سبأ


ناقش إجتماع مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن صالح الزانداني، وضم قادة المؤسسات الدفاعية والامنية بحضور قائد قوات التحالف العربي العميد الركن أبو عبدالعزيز، محددات الخطة الامنية المشتركة .

وفي الاجتماع أكد اللواء الزنداني على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين قوات التحالف العربي والجيش الوطني في الحرب ضد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية .. مشيداً بالدور الكبير لقوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم في هذه المعركة المصيرية .

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الاجتماعات يعكس مستوى التنسيق والتنظيم المشترك في ادارة المعركة ومسرح عملياتها المشتركة في مواجهة المليشيات الانقلابية التي أصبحت تهدد امن واستقرار المنطقة وافشال مشاريعها الظلامية وأجندتها واطماعها التوسعية.

بدوره أشاد قائد قوات التحالف العربي بمستوي التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين .. مجدداً التأكيد على دعم القوات المسلحة السعودية المساند واللامحدود لكافة وحدات الجيش الوطني .


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اجتماع عسكري بعدن يناقش محددات الخطة الأمنية المشتركة
ناقش إجتماع مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن صالح الزانداني، وضم قادة المؤسسات الدفاعية والامنية بحضور




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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