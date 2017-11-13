الجيش الوطني والمقاومة يستعيدان السيطرة الكاملة على جبل القرن بجبهة شعب بطور الباحة

أفادت مصادر عسكرية الاثنين بجبهة شعب شرق طوالباحة بأن جبل القرن تم استعادته والسيطرة الكاملة عليه من قبل الجيش الوطني التابع للواء ١٧ مشاة المسنود برجال الصبيحة من المقاومة الجنوبية

و قالت المصدر لصحيفة "عدن الغد" انه وبعد معركة قوية بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من طرف والميليشات وقوات صالح من طرف آخر أستطاع الجيش الوطني التابع للواء ١٧ مشأة المسنود برجال المقاومة الجنوبية بقيادة النقيب نبيل الزبح الصبيحي تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على جبل القرن المطل على منطقة شعب بطورالباحة ..

وذكر المصدر بأن الميليشيات بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الجيش الوطني المسنود برجال المقاومة من ابناء الصبيحة قال / بأنهم تركوا مواقعهم وولوا هاربين ولم يستطعوا الصمود أمام تقدم الجيش الوطني المسنود برجال الصبيحة الذين سيطروا على الجبل ويعتبر من الجبال المهمة والتي كانت تشكل خطورة منطقة شعب بطورالباحة .

*من جلال السويسي

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