رئيس الجمهورية يلتقي قادة وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية

التقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ قادة الأحزاب وممثلي المكونات السياسية بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر للوقوف على المستجدات في الساحة الوطنية بآفاقها وجوانبها المختلفة المرتبطة بواقع المجتمع واحتياجاته وتطلعاته نحو السلام واستعادة الدولة وأنها الانقلاب وتوحيد الجهود والعمل الوطني المشترك لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216 بتعاون المجتمع الدولي وفِي المقدمة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأشاد فخامة الرئيس بمواقف القوى والمكونات السياسية عامة التي تعكس واقع وتطلعات المواطن التواق الى العدالة والشراكة في إطار يمن اتحادي جديد يستوعب الجميع ويترجم تطلعات الشعب وتوافقه الوطني في إسقاط الانقلاب والانتصار لاهداف المشروع الوطني الجامع في ظل شرعيته الدستورية المسنودة بالدعم الوطني والإقليمي والدولي.



ووضع فخامة الرئيس الجميع امام نتائج لقاءه المثمر مع ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الداعم لليمن وشرعيته الدستورية على مختلف المستويات الميدانية والسياسية والتنموية والخدمية.



من جانبهم عبروا قادة وممثلو المكونات والأحزاب السياسية عن سرورهم بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار دعمهم لمسار الشراكة والتوافق الذي يمثله فخامة الرئيس كرمز للشرعية بما يحظى به من اجماع وطني عبر انتخاب الشعب له وتوافق وإجماع مختلف القوى السياسية لإنجاز المشروع الوطني المرتكز على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216 والذي يجسد الدعم الإقليمي والدولي لفخامة الرئيس وقيادته الشرعية.



وأكد الجميع على توحيد الجهود والصفوف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني واستعادة الدولة والقضاء على انقلاب الحوثي وصالح .



والسير معا نحو بِنَا اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة و العداله والمساواه والحكم الرشيد

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي

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