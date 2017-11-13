ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المحافظات الجنوبية تنهك المواطن البسيط
الاثنين 13 نوفمبر 2017 04:13 مساءً
(عدن الغد) خاص :
(عدن الغد) خاص :
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المحافظات الجنوبية بشكل جنوني دون أي رقابة من السلطات المحلية فيها وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل مخيف وجنوني في الأسواق المحلية وانهيار العملة المحلية حيث وصل صرف الدولار إلى خمسمائة ريال يمني.
ويتعرض المواطنون في المحافظات الجنوبية إلى معاناة من الارتفاع الأسعار في المواد الغذائية المفاجئة التي سببت الكثير من الإشكاليات بين الأسر الفقيرة خصوصا المنتمين إلى السلك العسكري التابع للشرعية, والمماطلات الحكومية في صرف مرتباتهم بشكل شهري ومنتظم.
الجدير بالذكر ان الحكومة لم تصرف مرتبات الجيش منذ شهرين , بينما يعاني المواطن من الارتفاع للمواد الغذائية بشكل مفاجئ ومخيف ينذر بكارثة حقيقية في حال لم تجد الحكومة حلا سريعا للمعاناة التي يمر بها المواطن في جميع محافظات الجنوب المحررة.
*من / محمد القاضي
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