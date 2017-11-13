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قيادي جنوبي: الحل الأمثل للقضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة

عبدالكريم قاسم
الاثنين 13 نوفمبر 2017 03:43 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال قيادي في الحراك الجنوبي أن الحل الأمثل للقضية الجنوبية ما خرج به مؤتمر القاهرة.

وكتب القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم على موقع "فيسبوك" "لا التحالف( الإمارات و السعودية) و لا الشرعية و لا الإنقلابيين و لا مكونات الحراك على كثرتها مع إنفصال الجنوب و إن إدعت ذلك".

وأضاف "ويبدو أن أعقل حل طرح لحل القضية الجنوبية هو ما خرج به مؤتمر القاهرة و هو الحل الذي ستقتنع به كل الأطراف شمالا و جنوبا".

وأردف "أوقفوا الحرب و أوقفوا سبب إشتعالها، نريد أن نعيش و كفى تدمير لحياتنا".

وفي العام 2011 عقدت قيادات جنوبية بارزة مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة دعت فيها الى فيدرالية بأقليمين مزمنة لمدة 5 سنوات يعقبها استفتاء للجنوبيين حول البقاء في الوحدة من عدمه.

 

 


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