اليمن والصين يبحثان استئناف العمل بمبدأ إلغاء التأشيرات بين الجانبين

التقى سعادة السفير/ محمد عثمان المخلافي، سفير بلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية بالسيدة/ جراسيا فو، مديرة المكتب الاداري الخاص لحكومة هونج كونج في بكين، وذلك للتعارف وكذا مناقشة بعض القضايا التي تهم التعاون وخصوصا فيما يتعلق بموضوع استئناف العمل بمبدأ الغاء التأشيرات بين الجانبين.

حيث اكد سعادة السفير اثناء اللقاء تأكيد حكومة الجمهورية اليمنية تمسكها العمل بالاتفاقية الموقعة بين بلادنا وحكومة هونغ كونغ والتي تنص على اعفاء مواطني الجمهورية اليمنية وكذا مواطني حكومة هونغ كونغ الادارية الخاصة من تأشيرات الدخول بين الجانبين (سبق تبادل العديد من المذكرات الرسمية الخاصة بذلك) كما أوضح سعادة السفير ان حكومة الجمهورية اليمنية اخذت بجميع الملاحظات التي تم الإشارة اليها في مراسلات حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومن ذلك قيام الحكومة اليمنية بتوجيه الجهات المعنية بالداخل وسفاراتها في الخارج بان مواطني حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة معفيين من تأشيرات دخول بلادنا ومنحها لهم في المنافذ اليمنية مجاناُ، وتم تصحيح البيانات لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، كما تم خلال اللقاء أيضا الإشارة الى بعض المشاكل التي تواجه أبناء الجالية اليمنية المقيمين في جمهورية الصين الشعبية في البنوك الخاصة في هونغ كونغ.

بدورها رحبت مدير المكتب بزيارة سعادة السفير للمكتب وقدمت شكرها لسعادة السفير على المعلومات التي قدمها مبينة انه منذ سبتمبر 2014 (وهو تاريخ استيلاء الانقلابيين على العاصمة صنعاء) فرضت تأشيرات دخول على المواطنين اليمنيين نظرا للوضع الأمني، وان الجهات المعنية في هونغ كونغ تراجع هذه الأمور بين الحين والأخر، موضحة ان اليمنيين في الوقت الحالي يلزم حصولهم على التأشيرات المسبقة ويمكن الحصول عليها من سفارات جمهورية الصين الشعبية، مع التأكيد بانه سيتم مراجعة موضوع اعفاء اليمنيين من التأشيرات خلال الفترة القادمة وإبلاغ الحكومة اليمنية بذلك .

وبالنسبة لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في الصين يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول الى هونج كونغ من مكتبهم في بكين او فرعهم في شنغهاي ، وهي تقدم بكل سهولة ويسر وبإمكانهم الحصول على تأشيرات لمدة طويلة وسفرات متعددة حتى يسهل دخولهم الى هونغ كونغ بكل سهولة.

كما تقدمت مديرة المكتب بشكر الحكومة اليمنية على التسهيلات التي قدمت لأبناء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بناء على الاتفاقية بين الجانبين مبدية اهتمام جانب هونغ كونغ بالأوضاع الخاصة باليمن ومتابعتها.

في نهاية اللقاء تم التأكيد على استمرار التواصل بين المكتب والسفارة خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء من جانب المكتب السيد/ فان هوي سينغ مسول التأشيرات والهجرة في المكتب والسيد/ ديسمون وانغ المختص بالمكتب ومن جانب السفارة الوزير المفوض/ عبدالله سنبل.

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