مصدر: القوات الواصلة الى المهرة مدعومة من السعودية وليست من ضمن قوات النخبة
مدينة الغيظة - المهرة
الاثنين 13 نوفمبر 2017 03:06 مساءً
المهرة (عدن الغد) خاص:
المهرة (عدن الغد) خاص:
قال مصدر في الحكومة الشرعية ان القوات الواصلة الى محافظة المهرة مدعومة من قبل المملكة العربية السعودية وقدمت لدعم القوات المتواجدة في المحافظة.
وأضاف المصدر لـ(عدن الغد) أن القوات الواصلة الى محافظة المهرة تم تدريبها من قبل المملكة العربية السعودية وليست من ضمن قوام قوات النخبة.
وأشار المصدر الى أن مهمة القوات الواصلة الى المهرة هو لدعم وتعزيز قوات الجيش والأمن المتواجدين في المحافظة.
ولم يوضح المصدر حقيقة منع قوات الجيش المتواجد في المهرة القوة الواصلة من الدخول الى المحافظة.
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