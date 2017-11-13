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يحي سعيد يدعو المجلس الانتقالي لبدء حوار سياسي مع مكونات الحراك الجنوبي

الاثنين 13 نوفمبر 2017 02:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال  رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب يحي صالح سعيد انه يجب  توحد جميع المكونات تحت إي (مسمى) أو تحت إطار المجلس الانتقالي وقال ان العداء (للانتقالي أو التحالف)مجرد (أكاذيب ودس).

وكان  يحيى صالح سعيد يتحدث خلال لقاء مصغر  لقاء لقيادات المجلس والشباب والمرأة الذي عقد بقاعة فندق سما الإمارات بعدن صباح الاثنين

وأضاف بالقول :" :"نحن لسنا ضد المجلس الانتقالي وحتى الآن نمد أيدينا ونقول لهم لازم نتحاور ونجلس على طاولة وحدة للتوحيد تحت المجلس أو تحت إي مسمى أخر ونتفق على الأهداف الرئيسية وأهمها التحرير والاستقلال ولا يمكن نتنازل عن هذا الهدف."

وأكمل :"نحن ندعو كافة المكونات الجنوبية في الداخل والخارج ان نوحد أنفسنا ضمن صيغة معينة ولدينا دعوة للجميع ومبادئ وأسس ومن هذه المبادئ البرنامج والهيكل التنظيمي والأهداف وسوف نلتقي مع كل المكونات خلال الأيام القادمة ونحن واثقين بأننا من خلال هذه اللقاءات ستوحد الجنوبيين وانفصالهم ،."

وأردف :" ولا يمكن ان نعود للماضي لما فيه من صراعات ، تلك الصراعات التي كان يغذيها البعض من خارج الجنوب صراعات دموية وسياسية بين الجنوبيين مما أدى إلى خسائر الكثير من قيادات الجنوب ونحن نقول لكم معانا تجربة متواضعة من 63 إلى الآن وعشنا كل الأحداث وكنا بعيدين عن الصراعات الدموية."

 

 


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