المحافظ المفلحي يعيد الاعتبار لأحد أفضل الكوادر النسوية العدنية

اعاد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الاعتبار لأحد أفضل الكوادر النسوية العدنية وهي الاستاذة عذراء مدراسي والتي شغلت لعقود منصب إدارة مكتب المحافظ مع عدد من المحافظين.

ورغم تبدل أسماء كثيرة على منصب المحافظ إلا ان مدراسي ظلت ثابتة في مكانها للخبرة الإدارية الواسعة التي تتمتع بها .

وعرفت المراة لسنوات طويلة على اعتبار أنها المحافظ الظل في "عدن".

ومع تعيين الزبيدي محافظا لعدن تم الاستغناء بصورة مفاجئة عن خدمات مدراسي التي عادت إلى منزلها لتظل فيه حتى صدور قرار المفلحي مؤخرا بتعيينها مديرا لمكتب المحافظ .

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