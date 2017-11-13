المحافظ المفلحي يعيد الاعتبار لأحد أفضل الكوادر النسوية العدنية
عذراء مدراسي
الاثنين 13 نوفمبر 2017 02:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اعاد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الاعتبار لأحد أفضل الكوادر النسوية العدنية وهي الاستاذة عذراء مدراسي والتي شغلت لعقود منصب إدارة مكتب المحافظ مع عدد من المحافظين.
ورغم تبدل أسماء كثيرة على منصب المحافظ إلا ان مدراسي ظلت ثابتة في مكانها للخبرة الإدارية الواسعة التي تتمتع بها .
وعرفت المراة لسنوات طويلة على اعتبار أنها المحافظ الظل في "عدن".
ومع تعيين الزبيدي محافظا لعدن تم الاستغناء بصورة مفاجئة عن خدمات مدراسي التي عادت إلى منزلها لتظل فيه حتى صدور قرار المفلحي مؤخرا بتعيينها مديرا لمكتب المحافظ .
تعليقات القراء
287133
[1] هههههههههههههههههههههههههههههه
الاثنين 13 نوفمبر 2017
ابوهيثم النعمي | الجنوب العربي المتحد
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287133
[2] ايش من عدنيه وايش من شتني
الاثنين 13 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
هندي هندي بابا يعني عاصره الفساد كله. ايش معكم من هدره نستي دماء جديده من ابناء الجنوب
287133
[3] المفلحي رجل محترم ويريد يعمل
الاثنين 13 نوفمبر 2017
اشراق عبيد | كندا
المفلحي محترم وغير عنصري هولا ء اللي يريدون الخير للكل
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