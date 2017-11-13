بالوثائق.. الحوثيون يحتجزون قاطرات نفط في الحديدة ويتسببون في توسع السوق السوداء
نسخة من الوثيقة
الاثنين 13 نوفمبر 2017 01:33 مساءً
الحديدة (عدن الغد) خاص:
الحديدة (عدن الغد) خاص:
كشفت وثيقتين قيام ميليشيات الحوثي بإحتجاز قاطرات النفط في منشآت النفط بالحديدة ومنعها من الخروج للمحطات والمحافظات التي تحت سيطرتهم.
وتسبب احتجاز الحوثيون لقاطرات النفط بإرتفاع سعر المشتقات النفطية وزيادة توسع السوق السوداء في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم.
وجاء في الوثيقتين الموجهة الى وزارة الداخلية بحكومة الانقلابيين سرعة اطلاق قاطرات النفط.
وتحصلت "عدن الغد" على نسخة من الوثيقتين.
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