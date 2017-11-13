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جمال عبادي : باعوم كان أول من كسر القيد وأنطلق نحو طريق الحرية وكنا معه بالملايين

الاثنين 13 نوفمبر 2017 01:17 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

دافع القيادي في الحراك الجنوبي  جمال عبادي عن الزعيم الجنوبي حسن باعوم في وجه الانتقادات وأعمال التخوين التي يتعرض لها مؤخرا .

وقال عبادي ان باعوم كان كان أول من كسر القيد وأنطلق نحو طريق الحرية وكنا معه بالملايين .. كان هو القائد الذي تهتز صنعاء لخروجه ، وكان اكثرنا مكوثاً في معتقلاتها .. لم ينحنِ ولم يتراجع ، ولم يطأطأ رأسه إلا لخالقه عندما أبتلاه بالمرض.

 

وتابع قائلا :" كم نحن ضعيفوا الذاكرة ، فبعد أن كان مئات الآلاف يخرجون للزعيم حسن باعوم إذا ما ناداهم إلى الساحات ، وكانت مرتبته لدى الشعب الجنوبي تبلغ حد القداسة ، أصبح اليوم يلاقي من الهجوم على شخصه ، لمجرد أننا وصلنا منه موقفاً قد لا نتفق معه فيه جزئياً أو كلياً ! .. لا يجب أن نكون جاحدين لقياداتنا التي سرنا معها في مراحل سابقة ، ولأننا اليوم نقف خلف قيادات أخرى .. هكذا هي السياسة ، لا توجد فيها عداوات أو صداقات دائمة .. إن السياسة هي متغيّر ، وتدور مع الأيام .. لكن لا يبلغ التغيّر حد الجحود والإنكار ..

 

وأضاف بالقول :" إن باعوم كان أول من كسر القيد وأنطلق نحو طريق الحرية وكنا معه بالملايين .. كان هو القائد الذي تهتز صنعاء لخروجه ، وكان اكثرنا مكوثاً في معتقلاتها .. لم ينحنِ ولم يتراجع ، ولم يطأطأ رأسه إلا لخالقه عندما أبتلاه بالمرض .. إن هذا الموقف الجاحد من بيان باعوم الأخير ليس من شمائل شعبنا الجنوبي الطيب بل هو طبع غريب مليئ بالقسوة ! .. إذا قال البعض أن هذا البيان لم يصدر عن باعوم شخصياً بل مكتوب بإسمه فقط ، أقول لهولاء : لماذا إذن الهجوم على باعوم وهو ليس كاتبه كما تقولون ؟ .. وإذا كان البيان حقاً صادر عنه فلنتعامل معه من باب حق الغير في أن تكون لهم رؤيتهم وآرائهم ، والعمل الوطني ليس حكراً على أحد .. لم تفشل دولتنا السابقة وتوقعها في أحضان باب اليمن إلا طريقة "كل الشعب قومية" و "لا أريكم إلا ما أرى" .. إنني مع المجلس الانتقالي مؤيداً له منذ تأسيسه ، وبغض النظر عن الأشخاص فيه بل للفكرة والمبدأ ، ولا أرى غيره ممثلاً لقضيتنا في جميع المحافل .. إنه القيادة التي صرفنا زهرة عمرنا في محاولات إيجادها ، ولا ولن نشارك في تهديمها بأي شكل .. سندعم هذه القيادة وسنعمل على تقويم ما نراه مفيداً بالنقويم المناسب .. ومع هذا لا أحب أن أكون جاحداً ومنكراً لمواقف الأحرار من أمثال الزعيم حسن باعوم ، خاصة وهو في حالة مرضه ، بعد أن كان يهز الساحات بالصوت الهادر من ملايين الحناجر المؤيدة له في أعتى أيام القمع الرهيب ...


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جمال عبادي : باعوم كان أول من كسر القيد وأنطلق نحو طريق الحرية وكنا معه بالملايين
دافع القيادي في الحراك الجنوبي  جمال عبادي عن الزعيم الجنوبي حسن باعوم في وجه الانتقادات وأعمال التخوين التي يتعرض لها مؤخرا . وقال عبادي ان باعوم كان كان أول من




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