المعطري: التبعية التي كانت بالأمس لأحزاب وجهات داخلية تطورت اليوم لدول وجهات خارجية

أصدر الدكتور العميد/ عبده المعطري المتحدث باسم الحراك الجنوبي تصريحا بشأن الأحداث التي يمر بها الجنوب في الوقت الحالي.

وقال الدكتور عبده المعطري في تصرح تحصلت "عدن الغد" على نسخة منه، أن التبعية وحب الذات التي كانت بين القيادات الجنوبية لجهات وأحزاب يمنية تحولت الى تبعية الى دول وجهات خارجية.

وجاء في تصرح الدكتور المعطري الذي تحصلت "عدن الغد" على نسخة، الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

في البداية نعزي أسر الشهداء الذين سقطوا في الحادث الاجرامي الذي حدث مؤخراً في خور مكسر في مواجهه مع عناصر الشر التي لا تريد للجنوب ولعدن السلام ولعيش بأمان .

كما تعلمون ان ثورتنا مازالت تمر بمنعطف خطير وتشاهدون كل ذلك بأعينكم، ونحب ان نوضح لكم موقفنا حول ما يجري في الساحة.

نحن كما تعلمون لسنا ضد احد ولسنا مع احد ونحن مع الشهداء والجرحى والهدف الذي سقط من اجله الالاف من الابطال كنا وما زلنا مع اي مؤتمر او مجلس جنوبي جامع لكل ابناءه.

نحمد الله لاننا كنا على حق، عند مقاطعتنا لمؤتمر الشيخ والمنصورة، حين كنا على وشك عقد مؤتمر واحد موحد واصر حينها البعض على شق الصف.

ولقد بذلتٌ جهداً كبيراً بالعودة الى ما تم الاتفاق عليه مسبقا من وثائق وبرنامج سياسي وقد اوضحت هدا كله في حينه امام مندوبين المؤتمر من هم سبب الانشقاق ومن يقف خلفهم...

وهاهم اليوم من منهم من عقد مؤتمره ومن منهم سيعقد ومن هم في الانتظار لكي يعقدون، ولا نستبعد ان نسمع قريبا انهم قد توحدوا ومن ثم اختلفوا.

وهل تعرفون سبب كل هذا ؟؟؟

انها الأنانية وحب الذات والتبعية التي كانت بالأمس لأحزاب وجهات داخلية، وتطورت اليوم لدول وجهات خارجية.

نؤكد لكم وللجميع اننا سنضل على العهد باقون ولن نحيد قيد أنمله ولن نعادي احد وسنقف مع من يصدق ويثبت على العهد.

صبرنا وسنصبر وتعبنا وسنتعب وناضلنا وسنناضل وسنقدم الغالي والرخيص لأجل تحقيق ما كان يتمناه شهدائنا الابطال في استعاده دولة ذات سياده كاملة.

لقد غاب عن البعض الصدق والاخلاص للقضية ولكن في نهاية المطاف سينتصر الشعب لدماء الشهداء والجرحى والاسرى والمشردين وستنتصر القضية، فما زلنا الى الان جميعا شركاء بالنضال والاهداف حتى تظهر الحقيقة.

د.عبده المعطري

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