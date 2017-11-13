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انتقادات للنخبة الشبوانية عقب ممارسات خاطئة بحوطة شبوة

صورة لمحل بيع جوالات تعرض للنهب عقب الحملة الامنية الاخيرة بحوطة شبوة
الاثنين 13 نوفمبر 2017 11:08 صباحاً
حوطة شبوة ((عدن الغد)) خاص:

وجه نشطاء ومسئولون وشخصيات اجتماعية انتقادات حادة لقوات النخبة الشبوانية عقب اكتشاف اخطأ فردية قام بها جنود خلال حملة أمنية قال مسئولون في النخبة أنها استهدفت متطرفين بمدينة حوطة الفقيه علي بشبوة .

واظهرت تسجيلات مرئية بثها جنود من النخبة قيام القوات بتفجير عدد من المنازل ونهب أخرى والعبث بمحتويات عدد من المحال التجارية.

واحدثت هذه التسجيلات غضبا واسع النطاق وقالت شخصيات اجتماعية أنها ربما تساعد الجماعات المتطرفة على انتزاع بعض التعاطف من الأهالي .

وقال محمد سالم الأحمدي وهو مدير مكتب الثقافة بشبوة ان هذه التصرفات يجب محاسبة من قاموا بها .

وأضاف معلقا على ماحدث :" ان تبسط النخبة الشبوانية سيطرتها على مدينة الحوطة وتجفف منابع الارهاب فيها فهذا عمل عظيم يستحق الاشادة به

وان تستعيد النخبة مدينة الحوطة وتنتزعها من بين انياب الجهل والتطرف فهذا امر نرفع له القبعات ونحني له الهامات اجلالا واكبارا ونهتف جميعاً بصوتٍ واحد: #كلنا_النخبة_الشبوانية.

لكن ان تزيد #النخبة_الشبوانية معاناة اهالي الحوطة ولاتفرق بين الظالم والمظلوم فهذا مالاينبغي ان يكون وسندينه بشدة..

وان تطلق النار النخبة على المتطرف والمكتوي بنار التطرف وتقتل بن حديج صاحب محل بيع الدجاج والذي لا ذنب له الا خروجه من منزله باحثاً عن رزق اولاده فهذا امر غير مقبول ومستهجن ومدان بكل عبارات الادانة

وان تهاجم النخبة محلات بيع الجوالات والبقالات الخاصة بابناء الحوطة المكتوين بنار المتطرفين وتعبث بمحتوياتها فهذا عمل لاينبغي السكوت عليه على الاطلاق،

وان تهاجم النخبة منازل مهجورة من عدة شهور وعندما تفتشها ولاتجد فيها شي تقوم بتفجيرها كما يفعل الحوثيين بحجة ان ملاكها متطرفين متناسية ان اسر المتطرفين لاذنب لهم كي يعودون للسكن في العرى فهذا عمل مدان ولايرضي الله ولاخلقه بل يخلق في اسرة المتطرف عشرة متطرفين اخرين

#كلنا_النخبة_الشبوانية ولكن عليها مراجعة اجراءتها ان كانت تلك سياستها اومحاسبة افرادها ان كانت تلك التصرفات فردية ولو انني لا اعتقد انها فردية اذ من غير المعقول ان يفجر فرد منزل مواطن دون اوامر واضحة من قيادته.

#كلنا_النخبة_الشبوانية بشرط ان لاتكون #نكبة تكتوي بنارها الحوطة وتزيد من معاناتها.


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