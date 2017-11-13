التحالف العربي يعلن استئناف العمل في مطارات وموانئ المحافظات المحررة

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الإثنين استئناف، فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال بيان صادر عن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إن "الموانئ التي ستفتح هي عدن والمكلا والمخا"، مشيرةً إلى أن "تحالف دعم الشرعية يأمل في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والهامة في التحفيف من معاناة الشعب اليمني".

وأضافت البعثة في حسبها على "تويتر"، "أن التحالف يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق".

وفيما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين قالت البعثة: إن التحالف يطالب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي الوقت ذاته تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216و 2231".

وأكدت البعثة السعودية إلى أن التحالف العربي "سيقوم بإعداد مقترحات لتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وسيواصل التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء بناء على المقترحات الجديدة".

وكانت السعودية التي تقود التحالف العربي "لدعم الشرعية في اليمن"، قد أعلنت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إغلاقا مؤقتا لكافة الموانئ والمطارات اليمنية، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين.

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