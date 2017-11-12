MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 12 نوفمبر 2017 09:51 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير التحالف العربي يعيّن قائدين جديدين لقواته في مأرب
أخبار وتقارير

التحالف العربي يعيّن قائدين جديدين لقواته في مأرب

الأحد 12 نوفمبر 2017 08:42 مساءً
( عدن الغد ) وكالات :

عين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في  اليمن، الأحد، قائدين جديدين لقواته والقوة الإماراتية في محافظة مأرب شرقي البلاد، في خطوة يعلن عنها للمرة الأولى ويحضرها الجانب اليمني لأول مرة أيضًا.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح، ودع اليوم القادة السابقين لقوات التحالف بمحافظة مأرب واستقبل القادة الجدد”.

 

وبحسب الوكالة، فقد قال محسن خلال اللقاء إن “الشرعية بمساندة التحالف تخوض اليوم حربًا دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، المتمثل في شرعية اليمنيين ودولتهم التي نهبتها الميليشيا الحوثية”.

 

وتابع أن “المد الإيراني سلب اليمنيين حريتهم، ومزق نسيجهم الاجتماعي بالدعوات الطائفية والمناطقية التي تبنتها تلك الميليشيا”.

 

ولفتت الوكالة إلى أن محسن “رحب بالعميد الركن علي ساير العنزي (سعودي) قائد قوات التحالف في مأرب، والعميد الركن صالح سعيد العليلي قائد القوة الإماراتية”.

 

كما منح شهادات تكريمية لـ”القيادة السابقة لقوة التحالف ممثلة بالعميد الركن إبراهيم بن علي الحربي (سعودي) القائد السابق لقوات التحالف في مأرب، والعميد الركن محمد عبدالله النقبي قائد القوة الإماراتية السابق”.

 

ويعتبر هذا التغيير في قيادة التحالف العربي في مأرب وقيادة القوة الإماراتية، أول تغيير معلن، وعادة ما تحصل تغييرات منها روتيني، لكن لا يعلن عنها ولا يحضر الجانب اليمني حفل التسلم والتسليم.‎


المزيد في أخبار وتقارير
عدن تئن بسبب العابثين بنظافتها وحدائقها ومتنزهاتها وجمالها.. فما العمل ؟ !!
        برغم الجهود الكبيرة والمضنية التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين في مدينة عدن وإداراته وأقسامه المتخصصة في ظل القيادة الرشيدة للمهندس قائد راشد
قرى شعب الصبيحة تحت القصف
تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ارتكابها لجرائم فادحة بحق أهالي وادي شعب الصبيحة شرق مديرية طورالباحة، حيث اجبرت  أهالي القرى  على ترك منازلهم ومغادرة
التحالف العربي يعيّن قائدين جديدين لقواته في مأرب
عين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في  اليمن، الأحد، قائدين جديدين لقواته والقوة الإماراتية في محافظة مأرب شرقي البلاد، في خطوة يعلن عنها للمرة


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بالصور :العثور على مخلوق غريب بعدن
مواطنون يقبلون على شراء الريال اليمني بعدن
وزير النقل : انا أسف
تواصلآ لبرنامج نزولها الميداني .. تنسيقية شباب الجنوب بعدن تعقد لقاء تشاوري مع قيادات شبابية وشخصيات اجتماعية وعسكرية بدار سعد
شركة مصافي عدن توضح بخصوص تسعيرة جديدة لبيع الوقود بعدن
مقالات الرأي
فشل واختلالات ادارة المواصلات العامة لنقل الركاب والبضائع داخل المدن وبينها مؤشر واضح وملموس على فشل
كان لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م اليوم بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة
  لأجل عدن يجب عزل وإسقاط الأدوات التي تعرقل نهوضها وهذا الامر يعتبر أولوية هامة وضرورية للبدء في إصلاح
اجتماع صالة الافراح ليس لتيار له رؤية في نيل استقلال الجنوب فلو كان كذلك فساحبذ طريقته وتحالفاته وان اختلفت
لماذا هذا الصمت المطبق ولماذا هذا الاختفاء السياسي القسري الذي فرض عليكم وانتم ممن صال وجال وغاص كسباح ماهر
تطوى السنين الواحدة تلو الأخرى ومؤسساتنا معلقة في الهواء ومجتمعنا على حاله لم يدخله التجديد والركود عنواننا
بدا واضحا ان تحالف الحرب على الجنوب لم يصبهم الياس من محاولة تفكيك الصف الجنوبي من خلال استحضار الوسائل
أنا لا أؤيد موقف باعوم، لا سابقاً (أثناء الحرب) ولا حالياً، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لمن يقرأ منشوري، حتى
  د حسين لقور بن عيدان لا يجب السماح أبدا باللعب ببوصلة مصلحة الجنوب في هذه المرحلة و لا ترك الحبل على
تحاول قناة الجزيرة اليوم،إعادة إنتاج القائد الجنوبي المؤسس أحمد باعوم من زاوية ضيقة مهينة لشخصه ومسيئة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك
تهاني وتبريكات
وفيات
《 ورحل شيخ إعلام أبين 》
الحاج عبدالله ياسين مالك محلات ابو منصور التجارية في ذمة الله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017