عقد مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاحد ،اجتماعاً له برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم .



وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بعضوي المجلس القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي والقاضي قاهر مصطفى علي .



وناقش المجلس مشروع حركة تنقلات قضاة المحاكم وأعضاء النيابات العسكرية والمحاكم والنيابات العامة بمحافظة تعز..مشدداً على ضرورة استكمال المناقشة بحضور المختصين في الجلسة القادمة.



كما استعرض المجلس مشروع الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية المقدم من وزير العدل وأحالته إلى لجنة من أعضاء المجلس للدراسة والرفع بالرأي إلى المجلس.



كما أقر المجلس تعديل درجة خريجي المعهد العالي للقضاء في الدفعتين السابعة عشر والثامنة عشر من درجة وكيل نيابة عامة (ب) إلى درجة قاضي جزئي.



ووقف المجلس أمام تصرفات السلطة غير الشرعية بصنعاء وما حدث من تغييرات وتعيينات وتنقلات لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة،وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ضد مصدري تلك القرارات وقابليها.



وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابق وأقره.

المزيد في أخبار وتقارير مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماع له برئاسة رئيس المجلس عقد مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاحد ،اجتماعاً له برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم .وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بعضوي المجلس القاضي فهيم بحاح يدعو لهيكلية جديدة في الشرعية لمنع استنزاف التحالف العربي باليمن طالب رئيس الوزراء والنائب السابق للرئيس اليمني خالد بحاح، اليوم الأحد، بضرورة تغيير آلية عمل الحكومة اليمنية الشرعية، عبر استحداث ما وصفها بـ”هيكلية جديدة في الحالمي : لن نسكت عن إذلال أهلنا في عدن خاصة والجنوب عامة ولو كلفتنا ارواحنا أكد العميد ركن طيار /عادل الحالمي القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية على وقوفه إلى جانب أبناء شعبنا العظيم في ظل الظروف الراهنة . وقال الحالمي :"إن على حكومة الشرعية ان