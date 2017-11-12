فيما أجلت محاكمته حتى نهاية يناير المقبل.. الأسير المرقشي يتهم محكمة صنعاء بمماطلة قضيته

الأسير أحمد المرقشي أثناء نقله الى المحكمة صباح اليوم الأحد

عقدت صباح اليوم الأحد محكمة استئناف الامانة بصنعاء محاكمة الأسير الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي حارس صحيفة " الأيام".

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي/عبدالوهاب محمد السادة وعضوية القاضي/ امين سلطان المشولي والقاضي /محمد عبده الشامي وبحضور امين السر/ محمد محرم ومحامي عميد الاسرى الجنوبيين الأستاذ/ باسم الشرجبي وكل المتضامنين مع عميد الاسرى الجنوبيين وهم عبدربه الصوفي واكرم الاغبري.

وقال الأسير المرقشي في تصريح لـ"عدن الغد" أن النيابة لم تنفذ قرار المحكمة في الجلستين السابقتين في احضار الأسلحة المضبوطة ارقامها في محاضر الضبط في ملف القضية.

وأضاف بأن النيابة وكاعادتها تتهرب من تنفيذ قرار المحكمة ولم تحضر ذلك من جهتها ولم تتلزم النيابة في تنفيذ قرارتها في خطوة تدل على مماطلة من قبل النيابة للقضية.

وخلال الجلسة اليوم الأحد وجهت النيابة أسئلة للاسير الجنوبي احمد المرقشي حول الأسلحة المضبوطة هل تعود ملكيتها له، فيما نفى الأسير المرقشي أن تكون الأسلحة تتبعه.

وطالب الأسير المحكمة تنفيذ قرارتها وإحضار افراد العصابة المعتدية قائلا أنه من العار ان يحاكم حارس صحيفة والمعتدين القتلة المأجورين يسرحون ويمرحون في شوارع صنعاء بحماية النظام السابق واليوم بحماية نظام الانقلابيين.



وأشار المرقشي الى ان المحامي السابق احمد الابيض الذي يطالب بإعدام الأسير المرقشي حضر جلسة المحاكمة وكان يحرض القاضي ويصف المرقشي بالخطير وبانه سوف يتم تهريبه من السجن المركزي بصنعاء.

ورد الاسير المرقشي على المحامي الأبيض قائلاً "انت كاذب في كلامك انت اسمك ابيض لكن انت اسود بأفعالك لوكنت خطير ما جلست عشر سنوات ظلما وعدوانا وانا بريء من كل مانسب إلي من ادعاءات وافتراءات كيدية وعدائية وقضيتي سياسية من قبل نظام المخلوع الذي أغلق صحيفة الأيام الجنوبية بقوة السلاح ولفق التهم الموجهة إلي".

وأكد الاسير المرقشي ان من خلال جلسات المحاكمة اتضح جليا له بانحياز القاضي عضو الشعبة امين سلطان المشولي مع طرف المحامي السابق احمد الابيض .

وطالب الأسير احمد المرقشي في قاعة المحكمة القاضي بتنحيته من القضية.

وأعلن القاضي حجز القضية للمرافعات الختامية والحكم وأجلت الجلسة حتى 29 / يناير /2018.

* من عدنان القيناشي

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