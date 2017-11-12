قال القيادي الجنوبي "علي باثواب" ان دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي مؤكدا انه من المؤكد ان هذه الدول ستتوافق لاحقا وهو ماسينعكس ايجابا على قضية الجنوب .

ودعا باثواب وهو قيادي في الحراك الجنوبي إلى عدم شيطنة إي مكون جنوبي لاي مكون أخر.

وأضاف قائلا :" انا متفائل بتدخل دول خليجية بدعم مكونات جنوبية شي طيب ونطلب المزيد ويبعث بالأمل لأنه سيأتي يوم تتوافق هذه الدول لحل عادل يرتضيها شعبنا وستتوحد هذه المكونات والقوى في حامل سياسي يعبر عن أهداف شعبنا..وهي حالة افضل من تدخلات الأحزاب اليمنية والتي كانت تمزقنا بفتات الملاليم او ترقيات ووظائف لبعض المنتفعين ما قبل الحرب الأخيرة ..

فلا تشيطنوا اي مكون مهما كانت قوته المالية او ضعفت ..

المزيد في أخبار وتقارير باثواب:دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي قال القيادي الجنوبي "علي باثواب" ان دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي مؤكدا انه من المؤكد ان هذه الدول ستتوافق لاحقا وهو ماسينعكس ايجابا على قضية الجنوب مسافرون يشكون تعطل اعمالهم جراء استمرار اغلاق المنافذ اليمنية شكا مسافرون من تعطل أعمالهم جراء استمرار إغلاق المنافذ اليمنية. وقال مسافرون لـ(عدن الغد) أنهم تحملوا عناء الوصول الى عدن بعد سماعهم انباء فتح مطار عدن امام حركة فؤاد راشد : سنمضي في الثورة الجنوبية بمنصتي (مكونات الحراك - الأحزاب والقوى السياسية) كشف النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عن ترتيبات لمبادرة جديدة للمجلس الاعلى لايجاد منصة تتسع لمكونات الحراك الجنوبي في

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