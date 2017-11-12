فؤاد راشد : سنمضي في الثورة الجنوبية بمنصتي (مكونات الحراك - الأحزاب والقوى السياسية)

كشف النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عن ترتيبات لمبادرة جديدة للمجلس الاعلى لايجاد منصة تتسع لمكونات الحراك الجنوبي في القريب العاجل وتشكل مظلة جامعة، مضيفا ان حوارا بهذا الشأن أنطلق في العاصمة عدن خلال الفترة الماضية .

وقال فؤاد راشد في اتصال هاتفي بـ(عدن الغد) :"ان مبادرة المجلس الاعلى للحراك تتمحور في وثيقة مبادئ سياسية وتنظيمية تمثل قواسم مشتركة للجميع على طريق ايجاد اداة سياسية موحدة وليست بالضرورة واحدة"، مؤكدا ان هذا هو الطريق الصحيح لالتئام قوى الحراك التي حملت على عاتقها قضية وطن منذ 7 يوليو 2007م وما قبل ذلك التاريخ ولازالت على العهود قائمة.

وعن وجود المجلس الانتقالي وحول تمثيله للقضية الجنوبية كحامل سياسي وحيد مع ما سيتم الاعلان الجنوبي الجديد عنه قال راشد :"لا يمنع ان تكون لثورة الجنوب منصتين الاولى .. منصة لمكونات الحراك التي فجرت الثورة وهو ما نزمع القيام به ومنصة للأحزاب والقوى السياسية ومن سيلحق"، مشددا على ان الحراك الجنوبي سيظل وجه الثورة الجنوبية ولا تنازل عنه مهما كانت الضغوط شديدة من الخارج والداخل .

وعن ما يقال حول ارتماء مكونات الحراك مع الشرعية سخر راشد قائلاً :"من هو الذي يعمل مع الشرعية وزراء ومحافظين .. هل هم المنتمون لمكونات الحراك ام هم من في قيادة المجلس الانتقالي"، مضيفا ان الزبد في الاخير يتبخر ومن يظن انه يلوي ذراع الثورة يلوي دون ان يشعر ذراعه فقط .

وعن شكل الكيان الجنوبي القادم الذي يضم مكونات الحراك اوضح النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى ان اللقاءات في طور مرحلتها الاولى وستتم بتوافق الجميع ان شاء الله، مستطردا :"ليس لدينا وقت فالمرحلة تتطلب توافق مكونات الحراك على مظلة واسعة".

وعن تشققات المجلس الاعلى الاخيرة ومؤتمر فصيل حسن باعوم اشار الى :"ان هناك عدد من رفاق الدرب رأوا مواصلة نضالهم تنظيميا مع المجلس الانتقالي ونرحب بذلك"، مشيرا الى :"ان رئاسة المجلس عملت على توسعة الرئاسة وتصالحت مع المنقطعين بعد زوال الاسباب ورتبت المحافظات وصرنا اقوى من ذي قبل، اما عن مؤتمر المجلس الاعلى الذي عقد في المنصورة يوم السبت فلسنا على ارتباط به وتوجهاتنا تختلف عن توجهاته تماما ونحن نعد لكونفرنس سينتج عنه اجراءات كثيرة منها تغيير اسم المجلس الذي يستغل مكانته الكثير وينتحلوه واربكوا المشهد كثيرا".

المزيد في أخبار وتقارير باثواب:دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي قال القيادي الجنوبي "علي باثواب" ان دعم دول خليجية لمكونات جنوبية أمر ايجابي مؤكدا انه من المؤكد ان هذه الدول ستتوافق لاحقا وهو ماسينعكس ايجابا على قضية الجنوب مسافرون يشكون تعطل اعمالهم جراء استمرار اغلاق المنافذ اليمنية شكا مسافرون من تعطل أعمالهم جراء استمرار إغلاق المنافذ اليمنية. وقال مسافرون لـ(عدن الغد) أنهم تحملوا عناء الوصول الى عدن بعد سماعهم انباء فتح مطار عدن امام حركة فؤاد راشد : سنمضي في الثورة الجنوبية بمنصتي (مكونات الحراك - الأحزاب والقوى السياسية) كشف النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عن ترتيبات لمبادرة جديدة للمجلس الاعلى لايجاد منصة تتسع لمكونات الحراك الجنوبي في